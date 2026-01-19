Sucesos

Quema de desechos provoca incendio de varios vehículos en Paso Ancho

Bomberos atienden la emergencia en la rotonda La Guacamaya, en San José, con apoyo de unidades extintoras, un tanquero y una ambulancia

Por Juan Fernando Lara Salas
Bomberos de Costa Rica trabajan en el control de un incendio que alcanzó varios vehículos en las cercanías de la rotonda La Guacamaya, en Paso Ancho, este lunes. (Imagen con fines ilustrativos). (Alonso Tenorio)







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

