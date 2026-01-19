Quema de desechos provoca incendio de varios vehículos en Paso Ancho

Bomberos de Costa Rica trabajan en el control de un incendio que alcanzó varios vehículos en las cercanías de la rotonda La Guacamaya, en Paso Ancho, este lunes. (Imagen con fines ilustrativos).

Un incendio que alcanzó varios vehículos movilizó a primera hora de este lunes a unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en Paso Ancho, específicamente en las inmediaciones de la rotonda La Guacamaya, en San José.

Según el reporte emitido por Bomberos a las 6:47 a. m., el fuego se originó a consecuencia de una quema de desechos, que se salió de control y alcanzó automóviles estacionados en el sector.

En la atención de la emergencia participan dos unidades extintoras, un tanquero y una ambulancia de soporte avanzado de vida, desplazadas desde la Estación de Bomberos Metropolitana Sur.

De momento, las autoridades no han confirmado personas heridas, ni el número exacto de vehículos afectados. Las labores de control y extinción continúan en el sitio, mientras se evalúan los daños materiales.