Incendio afecta varias estructuras en Purral de Goicoechea

Un incendio afecta la noche de este domingo varias estructuras en el sector de Purral de Goicoechea, en San José, según informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente se reportó en calle El Río, cerca de la iglesia Techo Verde, donde el fuego alcanza un área aproximada de 200 metros cuadrados y compromete varias edificaciones.

Según información de Bomberos, en el sitio trabajan al menos cuatro unidades extintoras, así como una ambulancia.

Las autoridades no han informado aún sobre personas afectadas ni sobre las causas del siniestro.

Noticia en desarrollo...