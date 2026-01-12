Sucesos

Incendio afecta varias estructuras en Purral de Goicoechea

Unidades de bomberos se desplazaron al lugar para controlar el fuego

Por Cristian Mora
Indendio en Goicochea
Un incendio afecta varias estructuras la noche de este sábado en Purral de Goicoechea, donde bomberos mantiene un amplio operativo para controlar el fuego. (Bomberos de Costa R/Cortesía)







IncendioBomberos de Costa Rica
