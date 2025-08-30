Sucesos

Quema de chatarra en Ipís dejó a familia sin el hogar que habitó por 37 años

Un adulto mayor de 73 años y dos niños de tres y cinco años figuran entre los afectados

Por Christian Montero
El enorme incendio que ocurrió en el cruce Los Ángeles en Ipis, Goicoechea destruyó una vivienda, una cuartería (10 cuartos), una chatarrera y tres apartamentos. Foto: Alonso Tenorio
El enorme incendio que ocurrió en el cruce Los Ángeles en Ipis de Goicoechea destruyó una vivienda, una cuartería (10 cuartos), una chatarrera y varias bodegas, entre otras estructuras. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







