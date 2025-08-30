Quema de chatarra en Ipís dejó a familia sin el hogar que habitó por 37 años

El enorme incendio que ocurrió en el cruce Los Ángeles en Ipis de Goicoechea destruyó una vivienda, una cuartería (10 cuartos), una chatarrera y varias bodegas, entre otras estructuras. Foto: Alonso Tenorio

Ulises Solano Calderón y su familia figuran entre los más perjudicados tras el incendio que consumió 400 metros cuadrados de propiedades en barrio Los Ángeles, en Ipís de Goicoechea, este viernes por la tarde. Una quema en una chatarrera, figura entre las posibles causas de la emergencia.

Tras el siniestro, la casa de don Ulises, una cuartería y otras estructuras quedaron reducidas a cenizas.

“Tengo toda la vida de vivir aquí, 37 años, también vive mi esposa, mis dos bebés (de 3 y 5 años) y mi papá (de 73 años)”, explicó el hombre, cuya vivienda se ubicaba la planta alta de una estructura de dos pisos. Su padre habitaba en la parte de abajo.

Las llamas también consumieron la casa de un vecino, incluyendo una bodega que estaba en la parte trasera de la propiedad.

Sobre lo ocurrido, Solano tiene su propia hipótesis: “Estaban tomando en la chatarrera y dos personas hicieron como una fogata, ahí empezó todo, ahí tienen como ranchos o casitas de lata, entonces imagino que era uno de ellos que estaba tomando”, explicó.

La presencia de la chatarrera en medio de varias propiedades ha sido una situación de conflicto a lo largo de los años, ya que, según el afectado, en el pasado el peso de los materiales para reciclar les botó una tapia. Sin embargo, alega que las conversaciones con el propietario y la municipalidad no han resuelto el problema, pues supuestamente ese local cuenta con todos los permisos requeridos.

La emergencia en Ipís fue una de los cuatro incendios graves que atendieron los Bomberos entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Ese cuerpo de socorro también acudió a siniestros en Moravia, la lavandería central del Hospital México y un local en Barrio México, en el distrito Merced de San José.

Amplio despliegue

La emergencia en Ipís fue atendida por seis unidades y 50 bomberos. Además de las áreas domiciliares, se quemaron dos bodegas de materiales y de repuestos. Por ahora, los técnicos no adelantan si el fuego empezó en la chatarrera o por algún problema eléctrico.

“Siempre hacemos un llamado preventivo a la gente, aunque todavía no sabemos la causa y origen del fuego, casi siempre en estas viviendas informales los incendios son provocados por instalaciones eléctricas defectuosas”, señaló el bombero Ricardo Mora.

Mora resaltó que los riesgos de este tipo de incendios son muy elevados debido al tipo de materiales que se acumulan en chatarreras y más cuando colindan con viviendas: “Tenemos todo lo que se imaginen, desde piezas automotrices, vehículos completos, puertas, motores, partes de motor hasta objetos plásticos, que son rápidamente acelerantes”, explicó.

La familia Solano busca fondos para empezar a construir las viviendas que perdieron, si desea apoyarlos puede hacerlo vía SINPE al: 6097-8037.