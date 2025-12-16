Sucesos

‘Quedamos sufriendo la pérdida’: Pareja atropellada en Fray Casiano se dirigía a cenar cuando fue embestida; su familia pide justicia

Un oficial del Servicio Nacional de Guardacostas es el principal sospechoso de embestir a la pareja

Por Natalia Vargas
Edgar e Ivania caminaban hacia un restaurante cuando fueron embestidos por un conducto que, en apariencia, estaba borracho.
Edgar e Ivania disfrutaban de sus vacaciones en Puntarenas cuando fallecieron el sábado. (Yorleny Gutiérrez/Cortesía)







