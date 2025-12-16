‘Quedamos sufriendo la pérdida’: Pareja atropellada en Fray Casiano se dirigía a cenar cuando fue embestida; su familia pide justicia

Edgar e Ivania disfrutaban de sus vacaciones en Puntarenas cuando fallecieron el sábado.

La noche del sábado, Edgar Gutiérrez Hernández, de 51 años, y su pareja, María Ivania Peralta, de 55, fueron atropellados por un vehículo en Fray Casiano de Chacarita, en Puntarenas, mientras disfrutaban de sus vacaciones.

Dos días después del accidente, sus familiares esperaban este lunes la entrega de los cuerpos para realizar la vela en Desamparados y piden justicia por sus vidas.

Edgar llevaba 30 años al frente de una empresa de bordados en el Paseo Colón, en San José. Como cada fin de año, tomó vacaciones para pasar unos días en Puntarenas junto a su esposa, uno de sus hermanos, su cuñada y otras personas que se unieron al paseo.

Yorleny Gutiérrez, hermana de Edgar, contó a La Nación que la pareja estaba hospedada en unas cabinas cerca de donde ocurrió el accidente y esa noche salió a cenar.

Originalmente irían en carro, pero las llaves del vehículo, explicó, funcionaban con batería y, mientras estaba en la piscina, se dañaron. A la hora de la cena, Edgar e Ivania intentaron encender el carro, pero no lo lograron y fue entonces cuando tomaron la decisión de caminar hasta el restaurante, pero no alcanzaron a llegar.

Pareja fue arrollada por un carro a alta velocidad en Puntarenas

A eso de las 10 p. m., una cámara de seguridad captó a la pareja mientras intentaba cruzar la calle, cuando un vehículo que circulaba a gran velocidad perdió el control y los impactó.

“Mi hermano quiso capearse y no pudo, se los llevó, los reventó totalmente”, lamentó su hermana.

El sospechoso de atropellar a la pareja es un hombre de apellido Barrantes, funcionario activo del Servicio Nacional de Guardacostas. Según informó a este medio el departamento de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, el oficial estaba en sus días libres cuando se reportó el accidente.

Barrantes fue presentado ante el Ministerio Público luego del atropellar a la pareja, pero fue liberado poco después de los hechos.

“La gente anda muy alocada. La imprudencia de él (el chofer) lo llevó a cometer esto, sabemos. El problema es que él venía alcoholizado”, lamentó Yorleny.

“Hay personas que son imprudentes, no esperan, no dan tiempo, quieren llegar rápido, parece que les precisa y, en este caso, mi hermano y mi cuñada fueron los afectados. Ahora nosotros quedamos aquí sufriendo la pérdida, porque fueron dos vidas las que él se llevó en ese lugar”, agregó.

Yorleny indicó que su otro hermano se encontraba en las cabinas cuando ocurrió el accidente y se enteró de la muerte de Edgar cuando llegaron a buscarlo a la puerta de su habitación. Sus allegados intuyeron que se trataba de la pareja luego de que fueron a buscarlos al cuarto y no los encontraron.

La mujer explicó que cuatro menores de edad dependían de Edgar, a quien describió como un padre trabajador y dedicado a su familia. Ivania, por su parte, laboraba para una empresa extranjera.

“Uno pide justicia, porque primero está la justicia divina, de Dios, y la justifica terrenal. No estoy de acuerdo con que a él (al conductor) lo hayan soltado así porque así, eso no es así”, indicó.

En promedio, según datos del Ministerio de Obras Públicas, cada mes mueren 45 personas en accidentes de tránsito. Las principales causas de los siniestros son el exceso de velocidad, la invasión de carril y las imprudencias de los peatones.

El salto por encima de 500 víctimas mortales anuales in situ ocurrió en el 2023, cuando se registraron 528, según el recuento del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi). Luego bajó a 513 el año pasado y el 2025 registraba, hasta el 30 de noviembre, 497, lo que hace prever que, a finales de diciembre, la cifra podría ser peor que en los dos periodos anteriores.