Corredor murió tras violento atropello en Goicoechea; otros cuatro peatones fallecieron por la misma causa

Hechos ocurrieron entre sábado y domingo, cámaras de vigilancia captaron dos de los casos.

Por Christian Montero
Una cámara captó el atropello de un corredor de apellido López, en Ipís de Goicoechea, quien falleció producto del violento impacto.
Una cámara captó el atropello de un corredor de apellido López, en Ipís de Goicoechea, quien falleció producto del violento impacto. (Foto: captura de/Foto: captura de pantalla de vídeo.)







Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

