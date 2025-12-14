Corredor murió tras violento atropello en Goicoechea; otros cuatro peatones fallecieron por la misma causa

Una cámara captó el atropello de un corredor de apellido López, en Ipís de Goicoechea, quien falleció producto del violento impacto.

Una seguidilla de atropellos cobró la vida de cinco peatones entre la tarde del sábado y la madrugada de este domingo; dos de los casos quedaron registrados en cámaras de vigilancia y muestran la forma tan aparatosa en que ocurrieron los hechos.

En Ipís de Goicoechea, cerca de los tanques del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA), sucedió el primero de los atropellos cuando un hombre de apellido López, de 47 años, quien andaba corriendo por la acera, fue impactado por un carro que se salió de la vía. El hecho ocurrió al mediodía del sábado; las autoridades judiciales aplicaron la prueba de alcohol al conductor del carro y se descartó que estuviera bajo efectos etílicos.

Atropello a corredor en Ipís - 13 de diciembre

A las 10 p. m. del sábado, en Fray Casiano de Chacarita, en Puntarenas, una pareja que esperaba para cruzar cruzar la calle fue atropellada por un vehículo conducido por un hombre de apellido Barrantes de 36 años, quien fue presentado ante la Fiscalía y luego liberado. El fallecido era de apellido Gutiérrez, de 51 años, mientras que su acompañante aún no es identificada, pero se estima que tiene entre 40 y 50 años.

Pareja fue arrollada por un carro a alta velocidad en Puntarenas

En Guatuso de Alajuela, a eso de las 2 a. m. de este domingo, un hombre de apellido Duarte, de 37 años, murió en un triple atropello. De acuerdo con el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el peatón caminaba en medio de la vía pública cuando lo impactó un vehículo y lo lanzó hacia el carril opuesto por donde venía otro auto que a su vez lo golpeó, producto de lo cual Duarte, de origen nicaragüense, cayó al carril por donde caminaba originalmente, donde fue atropellado por un tercer carro. Por este caso, ninguna persona ha sido detenida.

Por último, un adulto mayor, de 80 años, falleció la madrugada de este domingo tras ser atropellado por una patrulla de la Fuerza Pública en la comunidad de El Parque, en el cantón de Los Chiles, zona norte del país. El hecho ocurrió alrededor de las 12:30 a. m., frente a la escuela de la localidad, cuando la unidad policial se dirigía a atender un incidente por una persona herida por arma de fuego en el poblado de Medio Queso.

Según la información preliminar, el adulto mayor se habría lanzado a cruzar la vía en ese momento, siendo impactado por el vehículo oficial. La víctima fue identificada como Paulino Vivas Medina, a quien la Cruz Roja declaró fallecido en el sitio.

El conductor de la patrulla, un oficial de apellido Díaz, fue trasladado al hospital local tras presentar una crisis nerviosa producto de lo ocurrido; a los oficiales se les aplicó la prueba de alcoholemia cuyo resultado fue negativo.

Un adulto mayor de 80 años falleció tras ser atropellado por una patrulla de la Fuerza Pública, en Los Chiles de Alajuela. (Foto: Edgar Chinchilla/Foto: Edgar Chinchilla)

En promedio, según datos del Ministerio de Obras Públicas, cada mes mueren 45 personas en accidentes de tránsito. Las principales causas de los siniestros son el exceso de velocidad, la invasión de carril y las imprudencias de los peatones.

El salto por encima de 500 víctimas mortales anuales in situ ocurrió en el 2023, cuando se registraron 528, según el recuento del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi). Luego bajó a 513 el año pasado y el 2025 registraba, hasta el 30 de noviembre, 497, lo que hace prever que, a finales de diciembre, la cifra podría ser peor que en los dos periodos anteriores.

Colaboró el corresponsal Edgar Chinchilla.