¿Qué se sabe de la joven que falleció anoche en el accidente de Ochomogo? OIJ revela detalles

Una joven falleció la noche de este 5 de setiembre luego de que el vehículo en el que viajaba, que sería de una plataforma de transportes, colisionara contra un poste luego de salirse de la vía en Ochomogo, Cartago.

La joven fallecida la noche de este viernes en un accidente de tránsito en Ochomogo, Cartago, tenía 18 años y era de apellido Campos. Ella falleció en el lugar, minutos después de la colisión.

El accidente se dio cerca de las 6:30 p. m. en las cercanías de la gasolinera Cristo Rey, en la autopista Florencio del Castillo, en el sentido Cartago-San José.

Ella viajaba con otra mujer en un automóvil conducido por un hombre, aparentemente chofer del servicio de plataforma Didi.

Todavía se desconoce el motivo, pero el chofer pierde el control del vehículo, se sale del camino y choca, primero contra una valla divisoria y después contra un poste.

Gerald Aguilar Quirós, jefe de Tránsito de Cartago, aseguró que se le realizó una prueba de alcohol en la sangre al conductor. El resultado fue 0%.

El cuerpo de Campos fue remitido a la morgue judicial para realizar su autopsia.

La otra pasajera y el conductor resultaron heridos. Tuvieron que ser rescatados por la Cruz Roja porque estaban atrapados en el vehículo. Posteriormente fueron trasladados al Hospital Max Peralta de Cartago en condición crítica.

El caso continúa en investigación para esclarecer con exactitud los hechos que mediaron en el accidente.