¿Qué se sabe de la joven que falleció anoche en el accidente de Ochomogo? OIJ revela detalles

Joven fallecida la noche de este viernes en un accidente de tránsito en Ochomogo

Por Irene Rodríguez
Una joven falleció la noche de este 5 de setiembre luego de que el vehículo en el que viajaba, que sería de una plataforma de transportes, chocara contra un poste luego de salirse de la vía en Ochomogo, Cartago.
Una joven falleció la noche de este 5 de setiembre luego de que el vehículo en el que viajaba, que sería de una plataforma de transportes, colisionara contra un poste luego de salirse de la vía en Ochomogo, Cartago.







Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

