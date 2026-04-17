Sucesos

¿Qué hacer ante el ataque de un perro? Estas son las recomendaciones de Cruz Roja

Esta mañana de viernes, un hombre de aproximadamente 69 años falleció tras ser atacado por un perro, en San Jerónimo de Moravia. 2026 registra ya dos muertes por esta causa

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Por Sebastián Sánchez
17/04/2026, San Jose, Moravia, calle el Tornillal, este es el perro que ataco y mato a un adulto mayor.
Esta mañana un perro mató a un adulto mayor en Moravia. (Yasciany Salazar/Yasciany Salazar)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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