¿Qué hacer ante el ataque de un perro? Estas son las recomendaciones de Cruz Roja

Esta mañana un perro mató a un adulto mayor en Moravia.

La Cruz Roja emitió una serie de recomendaciones para actuar ante un posible ataque de perro, luego de que esta mañana, un hombre de aproximadamente 69 años falleció tras ser mordido en múltiples ocasiones por un American Staffordshire Terrier, en San Jerónimo de Moravia.

Mantenga la calma si se encuentra con un perro agresivo. No corra, no grite y no haga movimientos bruscos , ya que esto puede activar el instinto de persecución del animal.

si se encuentra con un perro agresivo. , ya que esto puede activar el instinto de persecución del animal. No invada el espacio del perro.

Evite acercarse a perros desconocidos , especialmente si están comiendo, durmiendo, cuidando crías o dentro de una propiedad.

, especialmente si están comiendo, durmiendo, cuidando crías o dentro de una propiedad. Permanezca de lado y retroceda lentamente. Si un perro se acerca de forma hostil, colóquese de perfil, evite darle la espalda y aléjese despacio.

Si un perro se acerca de forma hostil, colóquese de perfil, evite darle la espalda y aléjese despacio. Proteja zonas vulnerables . Si lleva bolso, mochila, sombrilla u otro objeto, úselo como barrera entre usted y el perro.

. Si lleva bolso, mochila, sombrilla u otro objeto, úselo como barrera entre usted y el perro. Supervise siempre a niñas y niños. No permita que jueguen solos con perros desconocidos ni que molesten al animal.

Tres muertes en cinco años

Costa Rica registra tres personas fallecidas por ataques de perro desde el 2021, según confirmaron las estadísticas de la Cruz Roja.

En 2026, el país contabiliza dos muertes por esta causa. Los incidentes mortales ocurrieron en las localidades de San Carlos y Moravia.

Además de las víctimas mortales, el presente año suma incidentes con heridos graves en sectores como Atenas, Alajuelita y Pérez Zeledón.

La comparativa institucional revela que, durante el 2024, la Benemérita atendió a nueve personas en condición crítica sin reportar decesos. En el 2025, se registró cinco incidentes por ataques de perros y un fallecimiento correspondiente a un hombre de 55 años en Pérez Zeledón.

Según Cruz Roja, en 2021 se registró un paciente en condición crítica. En 2022 y 2023 no hubo ni heridos ni fallecidos por este tipo de ataques.