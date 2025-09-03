Propiedad en Aserrí escondía 5 carros con denuncia por robo y partes de vehículos, según OIJ

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) localizaron cinco vehículos presuntamente robados, así como partes de automotores que también habrían sido sustraídas, durante un allanamiento en una propiedad ubicada en Vuelta de Jorco, Aserrí.

En apariencia, dos agentes de la Sección de Robo de Vehículos que realizaban diligencias de investigación la semana anterior, observaron una “cantidad importante” de carros desmantelados en una parcela, situada en una zona montañosa.

Durante las pesquisas tomaron la placa de uno de los vehículos y corroboraron, en bases policiales, que tenía una denuncia por robo.

Los funcionarios coordinaron con el Ministerio Público para realizar el allanamiento y, a las 6 a. m. de este miércoles, ingresaron a la propiedad.

Dentro del terreno las autoridades ubicaron cinco carros y cinco motores con denuncia por robo, ocho chasis y seis vehículos con alteraciones.

Además, placas metálicas de circulación con denuncia y documentos de un vehículo que también habría sido sustraído.

De acuerdo con la Policía Judicial, de momento no hay personas detenidas y el caso se mantiene en investigación por el aparente delito de receptación, que sanciona a quien adquiera, reciba u oculte bienes provenientes de un delito en el que no participó, o intervenga en su adquisición, recepción u ocultación.

Agentes del OIJ hallaron al menos cinco vehículos robados en finca en Aserrí. (OIJ/Cortesía)

El allanamiento de este martes ocurrió tan solo un día después de que la Policía Judicial desarticulara una organización sospechosa de robo de vehículos, que estaría relacionada con 32 sustracciones y que pagaba a sus integrantes entre ¢200.000 y ¢600.000 por cada automotor todo terreno o camioneta que lograran robar.

El grupo fue intervenido luego de ocho allanamientos en Poás, Sabanilla y Atenas en Alajuela; también en Hatillo 8, Vázquez de Coronado, San Rafael Abajo y Calle Fallas de Desamparados en San José; Belén en Heredia, así como en El Cairo de Siquirres (Limón).

Según explicó el director del OIJ, Randall Zúñiga, los miembros escogían vehículos de tecnología más vieja, los cuales abrían con llaves falsificadas o quebrando ventanas.

Según informó la Policía Judicial, los operativos realizados el martes y el miércoles no están relacionados.