Caso Torre: OIJ desarticula banda de robacarros que operaba en estos barrios en San José

La Sección de Robo de Vehículos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolla desde las seis de esta mañana nueve allanamientos con el fin de desarticular un grupo criminal dedicado a cometer ese delito.

La casa del presunto cabecilla de la estructura es uno de los puntos intervenidos en Carrillos de Alajuela.

Otros 8 allanamientos se desarrollan en Poás, Sabanilla y Atenas en Alajuela; también en Hatillo 8, Vázquez de Coronado, San Rafael Abajo y Calle Fallas de Desamparados en San José; Belén en Heredia, así como en El Cairo de Siquirres (Limón).

La investigación de este caso denominado Torre, inició en 2023 y la Policía Judicial determinó que se trata de un grupo integrado por 12 hombres y tres mujeres que se dedican a la sustracción y alteración de autos, cuyos robos ocurrían en su mayoría en San José, Alajuela y Heredia.

Aparentemente, este grupo criminal era liderado por un masculino de 47 años, quien en apariencia daba la dirección a varios individuos con el objetivo de sustraer carros, en su mayoría de tipo rural a través del método del descuido.

Al grupo criminal se les relaciona con al menos 32 causas en investigación, donde supuestamente habrían robado automotores en diferentes puntos de San José, Alajuela, Heredia y Cartago.

Esa sección de la Policía Judicial identificó mediante las pesquisas, que los miembros de la agrupación delictiva robaban autos aprovechando que los propietarios dejaban los autos estacionados en la vía pública.

Agentes de la SERT y el OIJ este 2 de setiembre en uno de los allanamientos en Carrillos de Alajuela en la casa del presunto líder de la organización. Fotografía: (OIJ/Cortesía)

Para llevarse los carros los sospechosos usaban llaves maestras, forzaban cerraduras o quebraban vidrios, para luego violentar el sistema de arranque y apoderarse de forma ilícita de las unidades.

De acuerdo con el OIJ los integrantes del grupo criminal solían robar vehículos en zonas como Barrio Escalante y San Pedro de Montes de Oca en San José, en especial durante los fines de semana, aprovechando que en esos sitios llegan gran cantidad de personas a los bares y restaurantes.

Una vez que los imputados sustraían los carros alteraban los números de chasis y motor con el fin de venderlos terceras personas que adquirían los autos de buena fe; de esa forma los imputados lograron un patrimonio económico ilegal.

Con los allanamientos de este martes las autoridades pretenden la detención de 13 sospechosos, otros dos miembros de la banda ya están en prisión.

La causa se tramita bajo la jurisdicción de criminalidad organizada, en los allanamientos participan agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), además de oficiales de otras secciones.

Las personas detenidas serán presentadas con un informe ante el Ministerio Público, para que se les defina su situación jurídica.