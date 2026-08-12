Sucesos

Profesor hallado en motel con alumna lleva casi un año prófugo

El sujeto habría huido hacia Nicaragua, de acuerdo con la familia de la menor de edad

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Por Natalia Vargas
Carlos Ernesto Galo Reyes
Carlos Ernesto Galo Reyes lleva casi un año prófugo. (Carlos Ernesto Galo Reyes/Facebook)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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