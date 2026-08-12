Profesor hallado en motel con alumna lleva casi un año prófugo

Un profesor de inglés que laboraba en el Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) en Cartago, quien fue hallado en un motel con una de sus alumnas, lleva casi un año prófugo.

El 29 de agosto se cumplirá un año desde que los padres de la menor, entonces de 16 años, rastrearon el teléfono de la joven hasta el motel e interceptaron al sujeto, identificado como Carlos Ernesto Galo Reyes, de 43 años.

Profesor de inglés fue detenido en un motel donde presuntamente habría llevado a una menor de edad

El Tribunal Penal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José confirmó a La Nación que Galo continúa en estado de rebeldía y debería estar cumpliendo medidas cautelares que consisten en el impedimento de salida del país, así como no acercarse a la parte ofendida en el proceso.

Estas medidas se impusieron por un plazo de seis meses y vencerán el 30 de octubre de 2026.

Detenido (Cortesía/Cortesía)

Esa mañana, Galo fue detenido y llevado al Ministerio Público, donde se le abrió una causa por los presuntos delitos de abuso sexual en perjuicio de una persona menor de edad y seducción o encuentros con menores mediante medios electrónicos, que se tramita bajo el expediente 25-000803-1898-PE.

Hace un año, el Ministerio de Educación Pública confirmó que abrió una causa disciplinaria de oficio y reubicó a Galo en labores administrativas. También había informado que Galo trabajaba para el Ministerio desde hacía cinco años y que, en 2024, enfrentó una causa por hostigamiento sexual que concluyó con una absolutoria.

Galo tiene una orden de captura desde el 11 de octubre del 2025. El Tribunal de Flagrancia de San José la giró luego de que se ausentara de una audiencia penal en la que se discutiría si el caso que se le imputa seguiría por flagrancia o por la vía ordinaria.

La madre de la muchacha, cuya identidad se protege para resguardar el nombre de la menor afectada, indicó a La Nación que el sujeto, en apariencia, huyó a Nicaragua, pues contó con el tiempo suficiente para salir del país.

Este miércoles afirmó frustrada que el caso de su hija no avanza.