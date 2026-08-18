Sucesos

Primera audiencia de Macho Coca será en histórico edificio de Manhattan; juez ya anunció fecha

Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, fue extraditado el 13 de agosto a solicitud de la Corte del Distrito Sur de Nueva York

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Por Natalia Vargas
Extradicción Macho Coca y Compadre
Estados Unidos acusa a Macho Coca por presunto narcotráfico. (Ministerio de Justicia /cortesías)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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