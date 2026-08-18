Primera audiencia de Macho Coca será en histórico edificio de Manhattan; juez ya anunció fecha

Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, ya fue convocado a su primera audiencia en Estados Unidos.

El costarricense deberá acudir el próximo 26 de agosto al histórico Palacio de Justicia Thurgood Marshall, ubicado en 40 Foley Square, en Manhattan, Nueva York, a pocas cuadras del puente de Brooklyn.

Durante la audiencia, que se llevará a cabo a las 3:45 p. m., en la sala 905, se realizará la lectura de cargos y la conferencia previa al juicio. La sesión la presidirá el juez Dale E. Ho., quien fue formalmente asignado a este caso desde el 13 de agosto, cuando se concretó la extradición del costarricense.

En Estados Unidos, a Bell se le acusa por conspirar para importar más de cinco kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. Este delito conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.

De acuerdo con la acusación formulada en su contra, el empresario fue un importante narcotraficante internacional y uno de los traficantes de cocaína más prolíficos de Costa Rica.

El edificio Thurgood Marshall se ubica al sur de Manhattan, en Nueva York. (AFP/AFP)

Casos emblemáticos en el Thurgood Marshall

El Palacio de Justicia Federal Thurgood Marshall fue diseñado por el arquitecto estadounidense Cass Gilbert a inicios del siglo XX.

Además de este edificio, incorporado al Registro Nacional de Lugares Históricos en 1987, Gilbert también diseñó la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el edificio de la Corte Suprema de Estados Unidos, ambos en Washington D. C.

Además de su arquitectura, inmueble es conocido por albergar procesos federales de alto perfil. El 15 de agosto, el imputado Luigi Mangione admitió en este tribunal haber disparado y matado al ejecutivo Brian Thompson frente a un hotel de Midtown Manhattan, en 2024.

Meses antes, el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, también comparecieron en estas instalaciones.

Mucho antes, en 1951, Julius y Ethel Rosenberg fueron condenados a muerte en este edificio, después de ser declarados culpables de entregar secretos relacionados con la bomba atómica a la Unión Soviética.

En 1965, tres hombres fueron enjuiciados en estas instalaciones por conspirar para explotar la Estatua de la Libertad y el Monumento a Washington.

También se desarrolló allí el proceso contra la empresaria Martha Stewart, quien fue condenada por conspiración, obstrucción de la justicia y realizar declaraciones falsas en relación con una venta de acciones en diciembre del 2001.

Asimismo, en este edificio se desarrolló parte del proceso que culminó con la condena de Ghislaine Maxwell, esposa de Jeffrey Epstein, a 20 años de prisión por delitos relacionados con tráfico sexual.