Sucesos

Macho Coca ya tiene abogado en Estados Unidos para enfrentar acusación por narcotráfico

El costarricense fue extraditado el 13 de agosto a Nueva York, Estados Unidos

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Por Natalia Vargas
Macho Coca y Compadre fueron extraditados
Gilbert Bell Fernández ya tiene abogado en Estados Unidos. (Ministerio de Seguridad P/cortesía)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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