Prepárese para lluvias y tormentas este sábado en Costa Rica: estas son las regiones más afectadas

El IMN anticipa un aumento en la nubosidad y posibles lluvias en distintos puntos del país durante la tarde y noche

Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias y tormentas afectarán varias regiones de Costa Rica este jueves 7 de agosto, especialmente en el Caribe y el Pacífico.
El IMN prevé lluvias dispersas y tormentas eléctricas en varias regiones este sábado, con condiciones húmedas desde la madrugada. (Canva /Canva)







