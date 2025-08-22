Prepárese para lluvias y tormentas este sábado en Costa Rica: estas son las regiones más afectadas

El IMN prevé lluvias dispersas y tormentas eléctricas en varias regiones este sábado, con condiciones húmedas desde la madrugada.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este sábado 23 de agosto las condiciones del tiempo estarán influenciadas por la zona de convergencia intertropical y una inestabilidad en niveles altos, lo cual favorecerá un ambiente húmedo desde horas tempranas en el país.

Durante la madrugada y la mañana, la nubosidad se mantendrá presente en ambas vertientes, con posibles lluvias dispersas especialmente en las costas del Caribe y en el Pacífico Sur. A medida que avance la jornada, se anticipa un aumento en la cobertura nubosa y la posibilidad de lluvias más intensas en varias regiones.

En el Valle Central, la mañana presentará cielos parcialmente nublados. En la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad con lluvias dispersas y posible tormenta eléctrica aislada. La noche traerá lluvias débiles. En San José, la temperatura mínima será de 18,4 °C y la máxima de 26,2 °C.

El Pacífico Norte tendrá una mañana con nubosidad parcial. En la tarde, se esperan aguaceros acompañados de tormentas eléctricas, en tanto que durante la noche habrá posibilidad de lluvias dispersas. Nicoya registrará una mínima de 23,1 °C y una máxima de 33,8 °C.

En el Pacífico Central, las condiciones costeras mostrarán nubosidad variable en la madrugada y mañana. Por la tarde, se anticipan lluvias y aguaceros dispersos bajo cielos mayormente nublados. En Quepos, se registrará una mínima de 19,6 °C y una máxima de 30,5 °C.

Para el Pacífico Sur, la nubosidad será dominante desde temprano con lluvias matutinas, especialmente al oeste. La tarde y la noche mantendrán lluvias ocasionales, en particular cerca de la costa. En Golfito, se esperan temperaturas entre 21,3 °C y 29,5 °C.

La región del Caribe Norte mostrará nubosidad variable durante toda la jornada. Se prevén lluvias aisladas en la madrugada y aguaceros dispersos por la tarde. Guápiles alcanzará una mínima de 21,7 °C y una máxima de 29,5 °C.

En el Caribe Sur, el cielo se mantendrá parcialmente nublado por la mañana, con posibles lluvias costeras. En la tarde, las montañas podrían recibir lluvias débiles. Limón presentará temperaturas entre 21,4 °C y 29,7 °C.

La zona norte experimentará condiciones similares, con nubosidad variable desde la madrugada. Por la tarde se anticipan aguaceros y tormentas dispersas, especialmente en las montañas. En Ciudad Quesada, se prevén temperaturas entre 17 °C y 28 °C.

Las condiciones atmosféricas mantendrán un patrón húmedo generalizado durante el día. El calor matutino en el Pacífico y la evolución de nubosidad en la tarde podrían favorecer la formación de aguaceros con tormenta eléctrica, especialmente en regiones del oeste del país.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:27 a. m. y se pondrá a las 5:50 p. m. La luna saldrá a las 5:44 a. m. y se pondrá a las 6:20 p. m.La fase lunar será luna nueva.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.