Atención a estas regiones: aumento de aguaceros y tormentas eléctricas para este viernes en Costa Rica

Este viernes se prevé un aumento de lluvias en distintas regiones del país por una vaguada y la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical

Por Jailine González Gómez
El IMN pronosticó tormentas eléctricas y aguaceros en la mayoría del país este viernes 22 de agosto debido a una vaguada y la zona de convergencia intertropical. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

