Atención a estas regiones: aumento de aguaceros y tormentas eléctricas para este viernes en Costa Rica

El IMN pronosticó tormentas eléctricas y aguaceros en la mayoría del país este viernes 22 de agosto debido a una vaguada y la zona de convergencia intertropical.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indicó que este viernes 22 de agosto se anticipa un incremento progresivo en la intensidad de las lluvias en gran parte del territorio nacional. Esta situación se relaciona con una mayor actividad de la zona de convergencia intertropical y el paso de una vaguada en niveles altos sobre el mar Caribe, que aumentará la inestabilidad atmosférica.

Durante la mañana, se observarán lluvias aisladas en el Caribe, principalmente en el sector norte. Los vientos alisios se mantendrán moderados en el centro y norte del país.

Por la tarde y noche, se desarrollarán nubes de gran desarrollo vertical que provocarán aguaceros fuertes y tormenta eléctrica en la zona norte, montañas del Caribe, Valle Central y en prácticamente toda la vertiente del Pacífico.

En el Valle Central se presentará nubosidad variable a lo largo del día. En horas de la tarde y la noche se esperan aguaceros con tormentas eléctricas. En San José, la temperatura mínima será de 18,3 °C y la máxima de 24,1 °C.

Además, en el Pacífico Norte, durante la mañana, habrá nubosidad parcial y posibilidad de lluvias costeras. En la tarde y noche se anticipan aguaceros y tormentas eléctricas. Nicoya alcanzará una temperatura máxima de 34 °C y una mínima de 23,2 °C.

Se espera que en el Pacífico Central las condiciones del tiempo sean similares a las del norte del país, con lluvias dispersas durante la tarde y noche, así como alta humedad. Parrita tendrá una mínima de 22 °C y una máxima de 31 °C.

En el Pacífico Sur predominará la nubosidad parcial en la mañana y se incrementará en la tarde con lluvias y tormentas. Golfito registrará temperaturas entre 22,4 °C y 31 °C.

En el Caribe Norte la nubosidad será constante a lo largo del día, con lluvias frecuentes y posibilidad de tormentas eléctricas. En Guápiles, la temperatura mínima será de 23,6 °C y la máxima de 28 °C .

Además, en el Caribe Sur las condiciones serán similares a las del Caribe norte. El cielo permanecerá nublado con lluvias intermitentes. Limón tendrá una mínima de 22 °C y una máxima de 29,3 °C.

En la zona norte en la tarde se intensificarán las lluvias, con presencia de tormenta eléctrica en sectores montañosos. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 18,3 °C y una máxima de 26 °C.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:27 a. m. y se pondrá a las 05:51 p. m. La fase lunar se dirige hacia luna nueva.

