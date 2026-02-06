Portón, cerca y contenedores: Juzgado actúa contra ocupación ilegal en Zona Marítimo Terrestre en Limón

Ordenan derribo de construcciones en ZMT de playa Cocles, en Talamanca de Limón. (Imagen con fines ilustrativos).

El Juzgado Penal de Talamanca ordenó a la Municipalidad de Talamanca proceder con el desalojo y la demolición de las estructuras construidas ilegalmente, dentro de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) de Cocles, en Talamanca.

La resolución fue dictada el 8 de enero a solicitud de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental.

El Ministerio Público investigó la supuesta construcción de un portón, una cerca de cemento y contenedores usados como vivero en la zona, realizadas sin permiso municipal y en una propiedad de la Municipalidad de Talamanca.

Según explica la Fiscalía, su petición fue acogida a pesar de que ya se había dictado un sobreseimiento definitivo por fallecimiento de la persona investigada.

La ZMT es la franja de 200 metros de ancho a lo largo de los litorales Caribe y Pacífico del país, los cuales se miden horizontalmente a partir de la línea donde llega la marea y los terrenos y rocas que deja el agua en descubierto.

“La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) constituye patrimonio nacional, por lo que es inalienable e imprescriptible. Este cumple funciones esenciales para la protección de los ecosistemas costeros, la biodiversidad y los procesos naturales asociados al litoral, por lo que su ocupación, uso y aprovechamiento deben ajustarse estrictamente a la ley, en beneficio de la población y del ambiente”, recordó el Ministerio Público en un comunicado.

La causa penal se sigue bajo el expediente 21-000539-0597-PE.