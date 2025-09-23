El País

Juzgado ordena demolición de más de 70 estructuras en área protegida de San Carlos

Se investiga el presunto delito de invasión de área de conservación

Por Sebastián Sánchez
Al menos 73 familias viven dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo. Resolución estableció que deben abandonar la zona en un mes.
Juzgado ordenó demolición de más de 70 estructuras. (MINAE/Cortesía)







