¿Por qué Celso Gamboa seguirá en Costa Rica a pesar de la orden de extradición?

Si bien el Tribunal Penal de San José acogió la solicitud de extradición de Celso Gamboa, Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, y Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, los tres sospechosos por tráfico internacional de drogas seguirán en Costa Rica y se desconoce cuándo serán trasladados para enfrentar el proceso en Estados Unidos.

El Poder Judicial confirmó que la extradición no se realizará hasta que finalicen las causas penales pendientes que los tres hombres tienen en el país, según el artículo 14 del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Costa Rica.

Dicho artículo expone dos posibilidades en caso de que una persona sea extraditada entre estos dos países: entrega diferida, la cual aplicará en este caso, y la entrega temporal.

El inciso sobre la entrega diferida establece que si la persona enfrenta un juicio o cumple una condena en el Estado requerido (en este caso, Costa Rica) por un delito distinto al que motivó la extradición, el Estado requerido puede diferir la extradición hasta que concluyan los trámites, “o hasta la plena ejecución de la sentencia condenatoria que se le pueda imponer o que se le haya impuesto”.

LEA MÁS: Estas son las causas pendientes en Costa Rica de los extraditables a Estados Unidos (Celso Gamboa, Pecho de Rata y Jonathan Álvarez)

Por otra parte, el inciso sobre la entrega temporal establece que “el Estado requerido puede entregar temporalmente la persona reclamada al Estado requirente para ser procesada”.

De este modo, la persona extraditable deberá mantenerse detenida en la jurisdicción que la solicitó, y deberá ser devuelta a su país después de que concluya el proceso en su contra, “de acuerdo con las condiciones que se establezcan por mutuo acuerdo entre las Partes Contratantes”.

En este caso, el juez determinó que se aplique la entrega diferida, por lo que Gamboa deberá esperar a que concluyan las tres causas pendientes en su contra, incluyendo el juicio por presunto uso de documento falso que se realizaba este martes mientras fue notificada la resolución de la extradición.