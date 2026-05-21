Sucesos

Policía detuvo a presuntos miembros de la banda de Salchichón por millonario robo de contenedor

Sujetos fueron detenidos en la autopista Bernardo Soto

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Por Christian Montero
Supuestos miembros de un grupo criminal liderado por alias Salchichón, fueron detenidos en La Garita de Alajuela, tras el asalto a un trailero.
Supuestos miembros de un grupo criminal liderado por alias Salchichón, fueron detenidos en La Garita de Alajuela, tras el asalto a un trailero. (Foto: cortes/Foto: cortesía)







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Alias Salchichón robo contenedor
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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