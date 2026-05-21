Policía detuvo a presuntos miembros de la banda de Salchichón por millonario robo de contenedor

Supuestos miembros de un grupo criminal liderado por alias Salchichón, fueron detenidos en La Garita de Alajuela, tras el asalto a un trailero.

Dos presuntos integrantes de un grupo criminal liderado por un sujeto de apellidos Vargas Marín, conocido con el alias de Salchichón, fueron detenidos este jueves como sospechosos de asaltar a un trailero para llevarse un millonario cargamento de productos lícitos.

La intervención la ejecutaron agentes de la Sección Contra el Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial y de la Fuerza Pública cerca del cruce de La Garita en Alajuela, sobre la autopista Bernardo Soto.

Fuentes relacionadas con el caso explicaron que al menos cuatro hombres participaron en el golpe, aunque de momento se reporta el arresto de dos de ellos, cuyas identidades por ahora se desconocen.

Al parecer, los sujetos habrían interceptado al conductor del trailer en Guanacaste, a quien bajaron del vehículo pesado y lo trasladaron a un carro marca Hyundai que fue detenido en vía pública por los policías.

En el contenedor, según trascendió, había mercadería de una reconocida marca mundial de artículos para aseo personal, insecticidas y desodorantes. El cargamento fue recuperado.

Alias Salchichón es conocido en el ámbito policial, pues ya había sido detenido en febrero de 2020, tras allanamientos en Heredia, San José, Alajuela, Limón y Sarapiquí, por posibles robos.

El 26 de febrero de este año, el OIJ hizo varios allanamientos contra la organización de alias de Salchichón, como parte del Caso Herencia, en donde se investiga un millonario lavado de dinero.

De acuerdo con las pesquisas, la estructura delictiva habría orquestado un plan para acabar con la vida del actual director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, cuando se desempeñaba como ministro de Seguridad Pública, en el 2021.

En febrero fue allanada la vivienda de un hombre de apellidos Cambronero Arauz, a quien se vincula directamente con ese supuesto grupo criminal.

Según las autoridades judiciales, el presunto móvil detrás del complot contra Soto se habría originado porque el funcionario “rechazó una serie de sobornos”, sin precisar el contexto de esa afirmación.

Soto explicó que en aquella época se hizo una investigación y no se pudo corroborar o establecer con certeza la amenaza. “Eso no significa que no haya existido, sino que no se logró constatar prueba”, dijo el jefe policial hace tres meses.

En la operación de este jueves, las autoridades decomisaron un vehículo que sería propiedad de Salchichón.