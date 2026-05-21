Pesquero con droga oculta entre hielo cae en el Pacífico: esto dijo el Departamento de Estado de EE. UU.

El MSP decomisó más de una tonelada de cocaína.

El Ministerio de Seguridad informó de la detención, este miércoles, de una embarcación pesquera que transportaba más de una tonelada de cocaína.

El decomiso ocurrió a 138 millas náuticas (255 km) de puerto Golfito en el Pacífico sur costarricense. Por este caso se detuvo a tres costarricenses de apellidos Montiel Agüero, Mora Quesada y Molina González, quienes quedaron a la orden del Ministerio Público.

La Policía de Control de Drogas (PCD) realizó la inspección y contabilizó 43 bultos que venían ocultas entre el hielo del producto que llevaban a bordo, dando como resultado el decomiso de 1.301 paquetes de cocaína.

Estados Unidos se pronunció

El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó que el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) de Costa Rica decomisó 3,3 toneladas métricas de cocaína, tras interceptar dos embarcaciones en el Pacífico en un lapso de 24 horas.

La información fue replicada por la Embajada de ese país en San José.

Según la representación estadounidense, el SNG ha incautado 24,5 toneladas métricas de drogas ilícitas en lo que va del año, cifra que cuadruplica lo decomisado en el mismo periodo del 2025.

La publicación resalta que estos resultados se dan en el marco del apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés).

La Guardia Costera de Costa Rica, con apoyo de INL, interceptó dos embarcaciones en el Pacífico y decomisó 3,3 toneladas métricas de cocaína en tan solo 24 horas. Este año, la Guardia Costera ha decomisado 24,5 toneladas métricas de drogas ilícitas, cuatro veces la cantidad… https://t.co/a4fTZYBIJG — US Embassy San Jose (@usembassysjo) May 20, 2026

Costa Rica ocupa el puesto 16 entre 193 países en tráfico de cocaína, según el Índice Global de Crimen Organizado divulgado el 10 de noviembre en Ginebra, Suiza.