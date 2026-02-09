Sucesos

Choque entre vehículo liviano y camión recolector en Pavas envió a tres personas al hospital

Accidente ocurrió la mañana de este lunes en Pavas: Cruz Roja trasladó a dos adultos y un menor a un centro médico

Por Juan Fernando Lara Salas
Unidades de la Cruz Roja Costarricense y equipos de rescate acudieron a una colisión entre un vehículo liviano y un camión recolector de basura en Pavas, donde tres personas fueron trasladadas a un centro médico.
Unidades de la Cruz Roja Costarricense y equipos de rescate acudieron a una colisión entre un vehículo liviano y un camión recolector de basura en Pavas, donde tres personas fueron trasladadas a un centro médico. (Keyna Calderón/Cortesía)







