Choque entre vehículo liviano y camión recolector en Pavas envió a tres personas al hospital

Unidades de la Cruz Roja Costarricense y equipos de rescate acudieron a una colisión entre un vehículo liviano y un camión recolector de basura en Pavas, donde tres personas fueron trasladadas a un centro médico.

Un accidente de tránsito entre un vehículo liviano y un camión recolector de basura movilizó la mañana de este lunes a múltiples unidades de emergencia en Pavas, dejando como saldo tres personas trasladadas a un centro médico, entre ellas un menor de edad.

El incidente fue reportado a las 6:35 a. m., cuando la Cruz Roja Costarricense recibió la alerta por una colisión en ese sector capitalino.

En un primer informe se indicó que había una persona prensada, lo que motivó el despacho de unidades de soporte básico, soporte avanzado y rescate.

Posteriormente, la institución confirmó que tres pacientes fueron trasladados a un centro médico: dos personas adultas y un menor de edad, cuyos estados de salud no fueron detallados.

Además, se informó que un cuarto paciente fue valorado en el sitio, pero rechazó el traslado.

Tras la atención de los afectados y la estabilización de la escena, los cuerpos de emergencia dieron el incidente por controlado.

Las circunstancias que mediaron en la colisión se mantienen bajo investigación, mientras que el tránsito en la zona presentó afectaciones temporales durante la atención del suceso.