Dos árbitros de fútbol murieron por choque entre motocicleta y camión en Pérez Zeledón

Imagen de la colisión entre una motocicleta y un camión en Tinamaste de Pérez Zeledón, donde dos árbitros de fútbol perdieron la vida, según informó el OIJ.

Dos hombres, quienes eran árbitros de fútbol, fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido la tarde del viernes en Tinamaste de Pérez Zeledón, luego de una colisión entre una motocicleta y un camión, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El incidente fue reportado a las autoridades alrededor de las 4:35 p. m., cuando, en apariencia, la motocicleta en la que viajaban los ahora fallecidos impactó contra el camión.

En el lugar del accidente fue declarado fallecido Sebastián Garro Bonilla, de 38 años, árbitro de fútbol, según la identificación preliminar brindada por las autoridades.

El segundo ocupante de la motocicleta, Yeudy Rojas Mora, de 37 años, fue trasladado en condición delicada al Hospital Fernando Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón, donde falleció horas después, a eso de las 7:40 p. m. del viernes.

El OIJ indicó que el caso se mantiene bajo investigación para determinar con exactitud cómo ocurrió la colisión. Los cuerpos de ambos fallecidos serán remitidos a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia.

La Asociación de Árbitros de Pérez Zeledón (ASOAPEZ) confirmó que las víctimas eran árbitros activos y que se dirigían a pitar un partido de fútbol sala en Uvita, cantón de Osa, cuando ocurrió el accidente.

En un mensaje publicado en redes sociales, la organización expresó su pesar por la pérdida de ambos integrantes:

“Ambos fueron parte de nuestra comunidad, reconocidos por su compromiso, compañerismo y entrega en el arbitraje, regional como nacional. Su partida deja un vacío inmenso en todos nosotros”.

ASOAPEZ también extendió sus condolencias a las familias, amigos y allegados de las víctimas.