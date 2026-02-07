Sucesos

Dos árbitros de fútbol murieron por choque entre motocicleta y camión en Pérez Zeledón

Víctimas fueron identificadas como Sebastián Garro Bonilla, de 38 años, y Yeudy Rojas Mora, de 37, quienes se dirigían a pitar un partido de fútbol

Por Juan Fernando Lara Salas
Imagen de la colisión entre una motocicleta y un camión ocurrió en Tinamaste de Pérez Zeledón, donde dos árbitros de fútbol perdieron la vida, según informó el OIJ.
Imagen de la colisión entre una motocicleta y un camión en Tinamaste de Pérez Zeledón, donde dos árbitros de fútbol perdieron la vida, según informó el OIJ. (PZ Noticias/Cortesía)







