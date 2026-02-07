Ciclista, padre de dos hijos, muere atropellado por vehículo que se dio a la fuga. El cuerpo quedó a diez metros de la bicicleta

Oficiales de la Fuerza Pública resguardaron la escena del accidente en la ruta 247, en Pococí, mientras se realizaban las diligencias judiciales por la muerte del ciclista.

Un ciclista de aproximadamente 55 años, identificado como Gerardo González Vargas, conocido como “Panda”, falleció la madrugada de este sábado tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en el distrito de La Rita, cantón de Pococí, en la provincia de Limón.

El hecho se reportó alrededor de las 4:41 a. m., cuando la Cruz Roja Costarricense recibió la alerta por una colisión entre un automóvil y una bicicleta sobre la ruta nacional 247, que comunica Cariari con Guápiles, específicamente frente al aeródromo de Roxanita.

Al llegar al sitio, los paramédicos confirmaron que el ciclista había fallecido.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, los hechos habrían ocurrido entre las 5 a. m. y las 5:15 a. m.

Marvin Castro, vecino que reside frente al sitio del accidente, relató que únicamente escucharon un fuerte estruendo y observaron cómo un vehículo se retiró rápidamente del lugar.

Minutos después, vecinos encontraron el cuerpo del ciclista tendido sobre la vía pública y la bicicleta incrustada en una malla perimetral del aeródromo.

Las autoridades judiciales mantienen la investigación en curso para identificar el vehículo involucrado y ubicar al conductor responsable, así como para esclarecer las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

La bicicleta en la que viajaba el ciclista quedó completamente destruida tras el impacto, con daños concentrados en la parte trasera, a varios metros del cuerpo, sobre la ruta 247 en Pococí. (Reiner Montero/Cortesía)

Un familiar que se presentó a la escena indicó que González Vargas era padre de dos hijos y vecino de Roxana de Pococí.

Al momento del accidente, se dirigía a su trabajo en una finca piñera ubicada a aproximadamente un kilómetro del sitio donde ocurrió el atropello.

La bicicleta quedó destruida en su parte trasera, lo que, según los allegados, sugiere que el vehículo circulaba en el mismo sentido que el ciclista.

El cuerpo quedó a unos 10 metros del punto donde se halló la bicicleta y a unos cinco metros del bolso en el que transportaba sus alimentos.

Según familiares, la víctima era oriunda de Upala, donde trabajó durante varios años en actividades agrícolas y ganaderas, antes de establecerse en el cantón de Pococí.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación, pues aseguran que, con este caso, al menos tres personas han fallecido por accidentes de tránsito en ese mismo punto en el último año.