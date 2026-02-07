Sucesos

Ciclista, padre de dos hijos, muere atropellado por vehículo que se dio a la fuga. El cuerpo quedó a diez metros de la bicicleta

La bicicleta quedó incrustrada en la malla del un aeropuerto local

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Oficiales de la Fuerza Pública resguardaron la escena del accidente en la ruta 247, en Pococí, mientras se realizaban las diligencias judiciales por la muerte del ciclista.
Oficiales de la Fuerza Pública resguardaron la escena del accidente en la ruta 247, en Pococí, mientras se realizaban las diligencias judiciales por la muerte del ciclista. (Reiner Montero/Cortesía)







