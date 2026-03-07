Persecución y doble homicidio en Cartago: asesinan a presuntos miembros de Los Maruja

Dos hombres de 23 y 33 años murieron la noche de este viernes en Paraíso, Cartago, luego de huir de una persecución, colisionar en la motocicleta en la que viajaban y ser atacados a balazos por sicarios, en Paraíso, Cartago.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:44 p. m. en Orocay 1, en la Ciudadela Murray. Las víctimas, de apellidos Zúñiga Serrano (23 años) y Carmona Reyes (33), huían de un vehículo cuando perdieron el control de la moto y colisionaron contra un poste de electricidad. Tras la caída, los atacantes aprovecharon para dispararles en múltiples ocasiones.

Ambos presentaban heridas de bala en el tórax y otras partes del cuerpo. Carmona, quien no portaba casco, recibió impactos fulminantes en el rostro y la cabeza.

Una cámara de seguridad en la zona captó el sonido de la ráfaga, con detonaciones que se extendieron por 25 segundos. En la escena, las autoridades recolectaron más de 30 casquillos de calibre 5.56.

Mientras que otra cámara muestra el vehículo utilizado por los sicarios, un Hyundai i10 blanco, que fue hallado abandonado en el camino hacia Orosi.

Vínculos criminales y represalias

Información confidencial vincula a los fallecidos con la banda Los Maruja, el grupo de narcotráfico más fuerte en la provincia. Se presume que uno de ellos también ejerció un rol de liderazgo en la banda Los Coqueros, de Pavas, organización a la que también habría pertenecido José Garbanzo Rodríguez, alias Mufasa, asesinado el 15 de agosto de 2025 en el bar Howards, en Santa Ana.

La principal hipótesis de las autoridades es que el doble homicidio sería una represalia por el ataque sufrido por el hermano de alias Gordo Julio este jueves 5 de marzo. En ese incidente, un hombre de apellido González Pérez resultó herido de gravedad en el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, en Cartago.

Antecedentes policiales

Zúñiga Serrano, vecino de Orosi y padre de un niño de un año, registraba siete partes policiales entre 2020 y 2026 por tenencia de drogas, disturbios y pensión alimenticia.

Por su parte, Carmona Reyes, vecino de Pavas, San José, acumulaba 15 partes policiales desde 2014 por tenencia de drogas, tentativa de homicidio y daños.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se mantuvieron durante varias horas en el sitio realizando el levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencia balística.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

Presencia policial en Cartago

Con estos casos, Cartago registra 20 homicidios en lo que va del 2026, según el OIJ. La Policía Administrativa ha mantenido presencia policial constante en distintas comunidades de Cartago debido al alza en la violencia, en las últimas cinco semanas, aproximadamente.

Ercik Calderón, director de Fuerza Pública de Cartago, indicó en días recientes que, en operativos recientes en la zona de Manuel de Jesús y comunidades aledañas, la Fuerza Pública decomisó dos kilos y medio de marihuana, 2.000 dosis de crack, 20 armas de fuego y otras seis no letales.

Además, oficiales sacaron de circulación 30 motocicletas que transitaban con irregularidades; algunas de ellas tenían orden de captura por robo.

Colaboró en esta información Keyna Calderón.