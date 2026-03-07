Sucesos

Persecución y doble homicidio en Cartago: asesinan a presuntos miembros de Los Maruja

Dos hombres que estarían vinculados a la banda Los Maruja fueron asesinados en Paraíso, Cartago, tras una persecución con armas de grueso calibre. Cartago registra 20 homicidios en 2026.

Por Yucsiany Salazar
En la imagen una cinta de policía y pick-ups de Fuerza Pública. Costa Rica cumple tres años de fracaso en la prevención de homicidios: 2.632 muertes por ola de violencia. ¿Es revertible la situación?
Los hechos ocurrieron en Orocay, Paraíso, Cartago. (Archivo LN/Archivo LN)







CartagoLos CoquerosLos Maruja
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

