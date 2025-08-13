Perro delató a sospechoso del femicidio de Mónica Solano, sostiene Fiscalía

La Fiscalía informó de que, durante las diligencias contra el sospechoso del femicidio de Mónica Solano, ocurrido en un parque infantil de Cartago, un perro adiestrado encontró una prueba clave.

El canino detectó rastros de sangre en ropa del hombre, de apellidos Solano Solano, por lo que las autoridades judiciales le decomisaron las prendas para realizar los análisis correspondientes.

Al este hombre también se le persigue por los presuntos delitos de robo agravado, suplantación de identidad y simulación de delito.

Solano Solano fue detenido el martes cuando se presentó al OIJ a interponer una denuncia por el supuesto robo de un maletín. Al momento de dar su declaración, el sospechoso dio otro nombre y apellidos a los investigadores, quienes ya contaban con pruebas por los hechos cometidos en perjuicio de Mónica Solano, por lo que se procedió con su detención.

El hallazgo de la ropa con rastros de sangre se produjo el martes durante el allanamiento a la vivienda del sospechoso, ubicada en San Blas de Cartago, donde se efectuó una inspección con apoyo de la Unidad Canina y otros equipos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El femicidio de Mónica Solano ocurrió la noche del sábado 9 de agosto, en un parque infantil ubicado en la zona de Blanquillo en Oreamuno, Cartago, donde al parecer estuvieron la víctima y el imputado, según detalló la Fiscalía.

Una mujer que caminaba por el sitio descubrió el cadáver horas después del hecho y alertó a las autoridades policiales mediante la línea 911.

Una vecina de Blanquillo en Oreamuno de Cartago reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer, quien habría sido atacada con arma blanca en un parque infantil. (Keyna Calderón/Foto: Keyna Calderón)

La víctima, quien era vecina de Blanquillo y madre de una menor de seis años y un niño de ocho, recibió heridas en la cara, la pelvis y el abdomen, esas últimas las más severas.

El móvil del homicidio sigue bajo investigación, pero la posibilidad de que respondiera a un ataque sexual cobra fuerza, aunque para determinarlo deberán hacerse una serie de análisis forenses.

Según las autoridades, cuando se halló el cuerpo, presentaba evidencias de haber sido despojado de la ropa. Se presume que la muerte ocurrió al menos cuatro horas antes del reporte.

El Ministerio Público comunicó que solicitará medidas cautelares ante el Juzgado Penal de Cartago contra el sospechoso, pero aún no hay fecha para la audiencia.

Durante las primeras diligencias de investigación, se determinó que, para el momento de los hechos, la víctima portaba un bolso y su celular; sin embargo, los bienes no fueron ubicados.