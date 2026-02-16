Sucesos

Peatón murió atropellado este 15 de febrero en Santo Domingo de Heredia

Víctima murió esta noche en Santo Domingo de Heredia, según confirmaron socorristas de la Cruz Roja

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Personal de la Cruz Roja Costarricense y Fuerza Pública atendieron la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este sábado en Santo Domingo de Heredia.
Personal de la Cruz Roja Costarricense y Fuerza Pública atendieron la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este sábado en Santo Domingo de Heredia. (Reiner Montero/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

