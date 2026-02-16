Peatón murió atropellado este 15 de febrero en Santo Domingo de Heredia

Personal de la Cruz Roja Costarricense y Fuerza Pública atendieron la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este sábado en Santo Domingo de Heredia.

Un peatón perdió la vida la noche de este domingo 15 de febrero luego de ser arrollado por un vehículo en Santo Domingo. El accidente de tránsito ocurrió minutos antes de las 7:00 p. m., diagonal a una reconocida pizzería de la zona.

De acuerdo con información preliminar, la víctima —un hombre adulto— caminaba por la acera y, en determinado momento, habría intentado cruzar la vía o invadido la carretera, cuando fue impactado por un vehículo que transitaba por el lugar. Cámaras de seguridad del sector habrían captado los instantes previos al atropello.

Una unidad de la Cruz Roja Costarricense, que se encontraba cerca de la escena, respondió de inmediato a la emergencia. Sin embargo, tras valorar al afectado, los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades judiciales se encargaron del levantamiento del cuerpo y de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.