PCD ejecuta 11 allanamientos contra narcomenudeo en Cartago tras aumento en violencia

Agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con la Fiscalía de Narcotráfico, ejecutaron este miércoles 11 allanamientos en la provincia de Cartago para desarticular tres presuntas organizaciones dedicadas al narcomenudeo.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, las bandas criminales operaban en el cantón central de Cartago, específicamente en los alrededores del mercado central y la basílica, así como en comunidades de Oreamuno, Paraíso, Vista Hermosa, Dique Miraflores, Dique de Tejar y Tobosi.

Durante el operativo participaron oficiales de la Unidad Especial de Intervención (UEI) del Ministerio de la Presidencia, Fuerza Pública, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y la Unidad Especial de Apoyo (UEA).

En algunos de los sitios intervenidos, indica Seguridad, aumentaron las balaceras, que culminaron en tentativas de homicidio y asesinatos. En varios casos, la violencia se intensificó debido a la distribución de drogas en la zona.

Este miércoles, vecinos de Vista Hermosa, en Oreamuno, elevaron un grito desesperado a las autoridades para que les brinden protección tras una serie de eventos violentos que enfrentan desde hace algún tiempo.

El hecho más reciente se reportó la noche del martes, cuando gatilleros asesinaron a un adolescente de 16 años e hirieron a su hermano gemelo.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, una de las organizaciones intervenidas este miércoles es encabezada por un hombre de apellidos Brenes Delgado, alias Furcio, quien figura entre los detenidos.

Otra de las estructuras sería liderada por un hombre de apellidos Carrasco Redondo, alias Epy, y su hijo, de apellidos Carrasco Amador, quienes permanecen en fuga.

El cabecilla de la tercera estructura es un hombre de apellidos Álvarez Pereira, quien se encuentra en prisión por delitos relacionados con narcotráfico.

Además de Brenes Delgado, agentes detuvieron a ocho personas que se dedicaban a la venta de sustancias ilícitas, seguridad, distribución, almacenamiento, vigilancia y recolección de dinero.

Entre ellos figura un hombre de apellidos Segura Villalobos y una mujer identificada como Campos Cerdas, ambos sin antecedentes judiciales.

También fue aprehendido un hombre de apellido Gutiérrez Ferreira, quien cuenta con antecedentes por infracción a la Ley Fiscal, tenencia y venta de drogas, y con una condena por venta de drogas en 2007.

Además, fue arrestado un hombre de apellidos Castillo Rojas, con expediente por transporte y venta de drogas; Abarca Gutiérrez, pasado por robo agravado, hurto y tenencia de drogas; y Díaz González, con causas previas por tenencia de drogas, abuso sexual contra menor de edad y venta de drogas.

También fue detenido un hombre identificado como Matarrita Navarro, con expediente por tenencia de drogas, lesiones, transporte de drogas, robo agravado y venta de drogas. En la lista se menciona también a una mujer de apellidos Fernández Sanabria, quien fue pasada por tenencia de drogas.

Al finalizar los allanamientos, las autoridades decomisaron 444 gramos de cocaína y 280 dosis de esa misma droga. Además, se incautaron de 1.246 dosis y 40 gramos de crack.

Oficiales confiscaron también 781 gramos y dos plantas de marihuana, así como 50 gramos de aparente metanfetamina y dos pastillas de éxtasis.

Se decomisaron casi ¢1,5 millones, tres armas de fuego, tres cargadores, 474 municiones de distintos calibres, un chaleco antibalas, radios de comunicación, romanas y utensilios para la preparación y dosificación de drogas.

Los aprehendidos fueron llevados al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.