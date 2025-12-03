Violenta balacera contra gemelos deja un menor fallecido y a su hermano gravemente herido

Una balacera en Oreamuno de Cartago dejó un menor de edad fallecido y su hermano herido.

Un ataque armado ocurrido la noche de este martes dejó un menor de 16 años fallecido y su hermano gemelo gravemente herido. Los hechos ocurrieron en la urbanización Vista Hermosa, en Oreamuno de Cartago.

El incidente se registró alrededor de las 7:50 p. m. Según versiones preliminares, dos personas que viajaban en motocicleta se acercaron y dispararon contra dos jóvenes que estaban en la acera.

Residentes de la zona indicaron que escucharon múltiples detonaciones, pero por temor a una bala perdida permanecieron dentro de sus viviendas hasta que la situación se calmó.

Uno de los hermanos, también de 16 años, fue atendido por la Cruz Roja en el sitio y trasladado al hospital con heridas en la cadera y en un brazo. En un inicio, los vecinos intentaron movilizarlo en un taxi debido a la urgencia, pero los socorristas llegaron a tiempo para estabilizarlo.

El otro menor falleció en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica, la herida era en el pecho.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargará de esclarecer las circunstancias y determinar responsabilidades.

En esa misma urbanización, el pasado 7 de noviembre, otro ataque armado dejó una persona fallecida y un herido.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.