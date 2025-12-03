Sucesos

Vecinos de Vista Hermosa en Oreamuno: ‘Estamos hartos de vivir abandonados’

La noche del martes fue asesinado un adolescente de 16 años en esa comunidad de Cartago

Por Christian Montero y Keyna Calderón
Un adolescente de 16 años fue asesinado en Vista Hermosa de Oreamuno de Cartago, cuando estaba junto a su hermano gemelo.
Un adolescente de 16 años fue asesinado en Vista Hermosa de Oreamuno de Cartago, cuando estaba junto a su hermano gemelo. (Foto: Keyna C/Foto: Keyna Calderón)







Vecinos Vista Hermosa Cartago reclaman seguridadHomicidio gemelos Oreamuno Vista HermosaHartos de vivir abandonados vecinos Vista Hermosa
Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

