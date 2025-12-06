Sucesos

Pasajero fue hallado con 500 paquetes de marihuana dentro de carro; el conductor huyó a pie

El hombre que conducía el vehículo permanece en fuga

Por Natalia Vargas
Tras la revisión del automotor de encontraron 500 paquetes ocultos en dos compartimentos del vehículo.
Los paquetes estaban ocultos dentro del carro. (MSP/MSP)







DecomisoMarihuanaFuerza Pública
Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

