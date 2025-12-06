Pasajero fue hallado con 500 paquetes de marihuana dentro de carro; el conductor huyó a pie

Un hombre de apellido Gutiérrez, quien viajaba como acompañante en un vehículo en Macho Gaff, en El Guarco de Cartago, fue detenido con 500 paquetes de marihuana la noche del viernes.

El vehículo en el que viajaba el hombre fue interceptado por oficiales de la Fuerza Pública. Al percatarse de la presencia de los oficiales, el conductor escapó a pie.

Los hombres escondían los paquetes de droga, con un peso aproximado de 300 kilogramos, en dos compartimentos del vehículo. El sujeto detenido fue llevado al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Hace tan solo tres días, un control vehicular en la carretera Costanera Sur, a su paso por Herradura, en el cantón de Garabito, culminó con la detención de dos conductores que escondían en sus vehículos un total de 330 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de 350 kilogramos.

A eso de las 4 p. m. del miércoles, oficiales de la Fuerza Pública del Pacífico Central ordenaron a los conductores, que viajaban desde Golfito, detenerse sobre la vía. Una vez que iniciaron la inspección de los carros, hallaron los paquetes de droga.

Los detenidos viajaban a bordo de dos Suzuki Vitara grises, uno de ellos identificado en su parte trasera con un rótulo de “bebé a bordo”. Sus conductores fueron identificados como un hombre de apellidos Madrigal Aguilar, de 39 años, y otro de apellidos Madrigal González, de 33.

Tras el hallazgo, agentes del Organismo de Investigación Judicial llegaron al sitio y corroboraron que los paquetes de cocaína estaban ocultos en un doble fondo. El primer vehículo transportaba 237 paquetes y el segundo llevaba 93.