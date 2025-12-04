‘Bebé a bordo’: Conductores camuflaron 350 kilos de cocaína en dos vehículos

Un control vehicular en la carretera Costanera Sur, a su oaso por Herradura, en el cantón de Garabito, culminó con la detención de dos conductores que escondían en sus vehículos un total de 330 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de 350 kilogramos.

A eso de las 4 p. m. del miércoles, oficiales de la Fuerza Pública del Pacífico Central ordenaron a los conductores, que viajaban desde Golfito, detenerse sobre la vía. Una vez que iniciaron la inspección de los carros, hallaron los paquetes de droga.

Los detenidos viajaban a bordo de dos Suzuki Vitara grises, uno de ellos identificado en su parte trasera con un rótulo de “bebé a bordo”. Sus conductores fueron identificados como un hombre de apellidos Madrigal Aguilar, de 39 años, y otro de apellidos Madrigal González, de 33.

Policías hallaron más de 300 paquetes de cocaína dentro de dos vehículos. (OIJ/Cortesía)

Tras el hallazgo, agentes del Organismo de Investigación Judicial llegaron al sitio y corroboraron que los paquetes de cocaína estaban ocultos en un doble fondo. El primer vehículo transportaba 237 paquetes y el segundo llevaba 93.

En apariencia, los sospechosos son originarios de la zona de Golfito y tras su aprehensión fueron llevados al Ministerio Público para afrontar cargos.

Además, las autoridades incautaron ¢1 millón en efectivo, $125, dos teléfonos celulares y los dos vehículos que transportaban la droga.