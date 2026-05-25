Sucesos

Guarda asesinado en Dekra estaba en su día libre cuando aceptó cubrir un turno. Deja un hijo de 14 años

Al hombre le correspondía el día libre pero llegó a cubrir turno de un compañero.

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Por Christian Montero
Franklin Hernández Vásquez de 61 años y Gevonnni Sánchez Vega de 60, fueron los oficiales de seguridad privada asesinados en las instalaciones de Dekra en Puntarenas.
Franklin Hernández Vásquez de 61 años y Giovanni Sandí Vega, de 60, fueron los oficiales de seguridad privada asesinados en las instalaciones de Dekra en Puntarenas. En la imagen de los fallecidos, divulgada en redes sociales, se consigó erróneamente el apellido de don Giovanni. (Foto: Tomada de redes socia/Foto: tomada de redes sociales)







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Homicido guardas Dekra
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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