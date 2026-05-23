Sucesos

Sospechoso de asesinar y quemar a guarda en Heredia irá seis meses a prisión preventiva

Caso ocurrió la noche del 18 de mayo, cuando apareció el cuerpo de Ulises Martín Román Murillo quemado y con heridas de arma blanca

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Por Natalia Vargas
Posible homicidio en San Rafael de Heredia
Ulises Martín Román cuidaba esta propiedad, en Concepción de San Rafael de Heredia, la noche que fue asesinado. (Natalia Vargas/La Nación)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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