Sospechoso de asesinar y quemar a guarda en Heredia irá seis meses a prisión preventiva

Ulises Martín Román cuidaba esta propiedad, en Concepción de San Rafael de Heredia, la noche que fue asesinado.

Un hombre de apellidos Houser Pérez, sospechoso de asesinar al guarda de seguridad Ulises Martín Román Murillo, cuyo cuerpo apareció apuñalado y quemado en el patio de una vivienda en Concepción de San Rafael de Heredia, irá seis meses a prisión preventiva.

Así lo ordenó el Juzgado Penal de Heredia, tras acoger una solicitud de la Fiscalía adjunta de esa provincia.

El expediente del caso señala que Houser, hijo de la propietaria del terreno, residía en la vivienda donde ocurrió el homicidio hasta que, el 4 de mayo del 2026, el Banco Nacional de Costa Rica ejecutó una hipoteca sobre la propiedad y lo desalojó del sitio.

En ese momento, la entidad bancaria contrató a la empresa de seguridad privada para la que trabajaba Ulises, y él comenzó a laborar en horario nocturno. El hombre, de 26 años, fue asesinado cuando apenas tenía 10 días de trabajar como guarda en ese predio.

El legajo añade que, posterior al desalojo, Houser se habría presentado a la propiedad en diferentes ocasiones, pero Román no lo dejó entrar.

Esta negativa habría provocado que, la noche del 18 de mayo, Houser ingresara clandestinamente a la propiedad, de 1.357 metros cuadrados y delimitada únicamente por cercas de alambre de púas en los costados y un portón metálico al frente.

Se presume que el sospechoso atacó al guarda con un objeto contundente para luego incendiar su cuerpo.

El Cuerpo de Bomberos atendió la escena de un aparente incendio esa noche, y una brigada de Búsqueda y Rescate halló el cuerpo luego de inspeccionar el sitio. El caso se investiga bajo la causa N.° 26-003252-0059-PE.