Sucesos

Fiscalía explica posible móvil del crimen de guarda asesinado y quemado en vivienda en San Rafael de Heredia

El sospechoso quedó detenido la tarde el jueves y el Ministerio Público confirmó que solicitará medidas cautelares en su contra

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Por Natalia Vargas
Posible homicidio en San Rafael de Heredia.
El cuerpo de Ulises Martín Román apareció en el patio de esta vivienda en Concepción de San Rafael de Heredia. (Natalia Vargas/La Nación)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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