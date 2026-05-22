Fiscalía explica posible móvil del crimen de guarda asesinado y quemado en vivienda en San Rafael de Heredia

El cuerpo de Ulises Martín Román apareció en el patio de esta vivienda en Concepción de San Rafael de Heredia.

El Ministerio Público reveló el posible motivo del homicidio de un guarda de seguridad identificado como Ulises Martín Román Murillo, cuyo cuerpo apareció apuñalado y quemado en el patio de una vivienda en Concepción de San Rafael de Heredia, la noche del 18 de mayo.

Por este caso, informó la Fiscalía, quedó detenido el jueves un sujeto de apellido Houser; hasta el momento el único sospechoso de matar a Ulises.

El imputado fue aprehendido en un operativo que se realizó hacia el mediodía en su propia casa, situada en el mismo cantón donde se reportó el asesinato. En esa vivienda, de acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Heredia, también se recolectó prueba para robustecer la investigación.

El terreno donde ocurrieron los hechos, rodeado de cafetales y situado en una zona rural de San Rafael, aparece a nombre del Banco Nacional de Costa Rica y está en remate desde el 15 de diciembre del 2025, de acuerdo con el Registro Nacional de la Propiedad.

Según informó el Ministerio Público, las investigaciones preliminares señalan que la molestia del imputado se habría originado luego de que la entidad bancaria hipotecó la casa donde posteriormente apareció el cuerpo. Por este motivo, Houser se vio obligado a desalojar la vivienda.

Según la prueba recabada, fue después de este trámite que Ulises fue contratado como guarda de seguridad en esa propiedad, presuntamente vacía, y, en apariencia, Houser se presentó en distintas ocasiones para pedirle que le permitiera ingresar a la casa, pero el ahora fallecido no le autorizó la entrada.

Ante esa situación, se cree que el hombre ingresó al terreno sin ser detectado y, con un objeto, golpeó al guarda hasta provocarle la muerte. Se sospecha que posteriormente le prendió fuego al cuerpo del oficial y huyó del lugar.

La noche del 18 de mayo fue una brigada de Búsqueda y Rescate de Bomberos la que halló el cuerpo, luego de que se reportó un incendio en la casa.

La Fiscalía Adjunta de Heredia solicitará medidas cautelares en contra de Houser ante el Juzgado Penal de la localidad; sin embargo, la audiencia aún no ha sido programada. El caso se investiga bajo la causa 26-003252-0059-PE.