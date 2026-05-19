Hombre hallado muerto en incendio en Heredia habría recibido múltiples puñaladas

El hombre, en apariencia, era el guarda de seguridad de la propiedad.

En el patio de una vivienda en llamas, en Concepción de San Rafael de Heredia, una brigada de Búsqueda y Rescate de Bomberos halló a un hombre sin vida. Aunque inicialmente se reportó que el hombre murió a causa del incendio, una fuente cercana al caso confirmó a este medio que el sujeto fue apuñalado en múltiples ocasiones.

El hombre, identificado como Ulises Martín Román Murillo, de 26 años, en apariencia trabajaba como guarda de seguridad de la propiedad.

El departamento de prensa de Bomberos confirmó que no añadió este caso a la cifra de personas fallecidas en incendios en lo que va del año. De acuerdo con la institución, las características en las que se encontró a la persona no son compatibles con aquellas que se esperarían de una persona fallecida producto de las llamas.

El cuerpo, además de las heridas de arma blanca, también tenía varias quemaduras.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9:55 p. m., 350 metros al oeste de la iglesia Casa Refugio, según informó Bomberos. Al llegar al sitio, los equipos de emergencia observaron la salida de humo en la parte trasera de la casa, por lo que ingresaron a la propiedad para iniciar las labores de búsqueda.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el caso permanece en investigación.