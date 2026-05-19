Sucesos

Hombre hallado muerto en incendio en Heredia habría recibido múltiples puñaladas

El incendio se reportó la noche del lunes en el distrito de Concepción de San Rafael

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Por Natalia Vargas
Un incendio en una vivienda en Heredia cobró la vida de un hombre, quien presuntamente trabajaba como guarda de seguridad privada.
El hombre, en apariencia, era el guarda de seguridad de la propiedad. (Bomberos/Bomberos)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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