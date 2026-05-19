Hombre muere durante incendio de vivienda en Heredia

Un incendio en una vivienda en Heredia cobró la vida de un hombre, quien presuntamente trabajaba como guarda de seguridad privada.

Un hombre fue hallado sin vida y con quemaduras en todo su cuerpo la noche de este lunes 18 de mayo, en un incendio registrado en una vivienda ubicada en Concepción de San Rafael de Heredia.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9:55 p. m., específicamente 350 metros al oeste de la iglesia Casa Refugio, según informó Bomberos.

Al llegar al sitio, los equipos de emergencia observaron la salida de humo en la parte trasera de la casa, por lo que ingresaron a la propiedad para iniciar las labores de búsqueda.

Durante la inspección en el patio, los rescatistas localizaron el cuerpo de la víctima, indicó Óscar Vargas, de la estación de Bomberos de Heredia.

Al sitio también se desplazaron oficiales de la Fuerza Pública y personal de la Cruz Roja.

De manera preliminar, trascendió que la víctima aparentemente laboraba como guarda de seguridad privada.