Sucesos

Hombre muere durante incendio de vivienda en Heredia

Bomberos halló el cuerpo de un hombre en el patio de una casa en Concepción de San Rafael de Heredia, durante un incendio.

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Por Yucsiany Salazar
Un incendio en una vivienda en Heredia cobró la vida de un hombre, quien presuntamente trabajaba como guarda de seguridad privada.
Un incendio en una vivienda en Heredia cobró la vida de un hombre, quien presuntamente trabajaba como guarda de seguridad privada. (Bomberos/Bomberos)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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