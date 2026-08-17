Sucesos

Orlando Aguirre y dos jueces de ejecución de la pena envían cartas a Gabriel Aguilar para pedirle reconsiderar fin de audiencias virtuales

En una carta, dos jueces de Alajuela advierten de posibles atrasos y afectaciones para la población privada de libertad; presidente de la Corte recordó la inversión realizada para mantener el sistema

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Por Cristian Mora
Orlando Aguirre y Gabriel Aguilar
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, pidió al ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, reconsiderar la decisión de finalizar el convenio de audiencias virtuales. (La Nación/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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