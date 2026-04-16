Sucesos

Operario: el sospechoso de asesinar a Junieuysis Merlo apareció sorpresivamente para pedir ‘de forma exaltada’ cerrar un hueco recién abierto

El principal sospechoso de asesinar a Junieuysis Merlo, una joven madre de 29 años, descuenta un año prisión preventiva

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Por Sebastián Sánchez
Junieysis Merlo
Junieysis Adely Merlo Espinoza era madre de gemelas. (cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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