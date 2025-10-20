Onda tropical 39 ingresa a Costa Rica en las próximas horas: IMN prevé lluvias intensas desde la madrugada

La onda tropical número 39 ingresará a Costa Rica desde las primeras horas de este martes, según IMN.

La onda tropical número 39 ingresará a Costa Rica en las primeras horas de este martes 21 de octubre, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Este fenómeno provocará, desde temprano, lluvias y aguaceros en sectores del Caribe y la Zona Norte, que podrían presentarse con fuerte intensidad en algunos puntos. Parte de la nubosidad se extenderá hacia el Valle Central y el norte de Guanacaste.

Durante la tarde, las precipitaciones disminuirán en intensidad en la Zona Norte y el Caribe, pero se intensificarán en el Valle Central y el Pacífico. En el Pacífico Norte, las lluvias serán más dispersas.

Las condiciones lluviosas continuarán durante la noche, especialmente en zonas montañosas y regiones del Pacífico. Las autoridades recomiendan especial precaución ante posibles ráfagas de viento, tormentas eléctricas y saturación de suelos, sobre todo en la Zona Norte, el Caribe Norte, Guanacaste y el Pacífico Sur.

Esa onda, junto con la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical y el alto contenido de humedad presente en la región, generará un ambiente muy inestable en la atmósfera.

Onda 40

Según el IMN, la Onda Tropical 40 se desplaza en el Caribe y podría convertirse en ciclón. Actualmente, se ubica en el extremo oeste del mar Caribe, entre Puerto Rico y Venezuela, y se desplaza hacia el oeste.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, este sistema presenta un 80% de probabilidad de convertirse en un ciclón tropical en los próximos siete días, y un 50% en las próximas 48 horas.

