OIJ y Fiscalía detiene a a tres sospechosos del homicidio de pareja europea en Quepos

Agentes de la Subdelegación Regional de Quepos y Parrita del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este miércoles de madrugada a dos hombres y una mujer, sospechosos de participar en el homicidio del ciudadano alemán Ruediger Schickhaus y su esposa, la austriaca Manuela Daxer, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en una finca en Cerros de Quepos, Puntarenas.

Las detenciones se efectuaron durante tres allanamientos en viviendas en La Unión de Cartago y Curridabat, San José, donde se habría detenido a los presuntos autores intelectuales y se recolectan evidencias relacionadas con el crimen.

El grupo sospechoso detenido este miércoles estaría integrado por una pareja —un hombre de 31 años y una mujer de 33 años, de nacionalidad colombiana—, así como un colaborador.

Se presume que la pareja administraba una página de bienes raíces, lo que les habría permitido obtener información sobre la venta del terreno y planear el crimen.

Durante la pesquisa, los agentes judiciales empezaron a recopilar videos de cámaras de seguridad y otra prueba indiciaria que permitió establecer los desplazamientos de los sospechosos antes y después del hecho.

En los allanamientos también se decomisarían celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que servirán para fortalecer la investigación.

De acuerdo con el OIJ, los hechos se remontan al 22 de setiembre pasado, cuando los agentes judiciales recibieron información sobre un supuesto doble homicidio en una finca perteneciente a las víctimas.

Un día después, durante un allanamiento en el lugar, se hallaron los cuerpos enterrados de Daxer, de 57 años, y Schickhaus, de 60, quienes habrían sido asesinados días antes.

Las diligencias de investigación permitieron determinar que el móvil del crimen fue el robo, concretamente el intento de apoderarse de la propiedad que la pareja europea mantenía en venta.

Según la investigación, los sospechosos habrían simulado interés en adquirir el inmueble, ganándose así la confianza de las víctimas para ingresar a la finca.

Manuel Daxer y Rüdiger Schickhaus son la pareja de extranjeros asesinados en Quepos. Foto tomada de internet.

Una vez en el lugar, intentaron obligar a los extranjeros a firmar el traspaso de la propiedad, pero ante su negativa, los asesinaron. Posteriormente, sustrajeron un vehículo y computadoras, con las que se investiga si lograron acceder a cuentas bancarias de las víctimas.

El caso generó repercusión internacional, ya que medios de Alemania y Austria informaron ampliamente sobre el asesinato de sus compatriotas en Costa Rica.

Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público, que definirá en las próximas horas las medidas cautelares correspondientes.