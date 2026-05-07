OIJ y DEA capturan a extraditable 19: es el padre de la Reina del Sur

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con la cooperación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, detuvo, con fines de extradición, a un hombre de apellidos Gómez Calderón, de 57 años.

La Corte del Distrito Este de Dallas, Texas, le atribuye a este sujeto el presunto delito de tráfico internacional de drogas. Esta es la misma instancia judicial que actualmente lleva el caso por narcotráfico de los primeros costarricenses extraditados: Celso Gamboa Sánchez y el exconvicto Edwin López, alias Pecho de Rata.

Gómez Calderón, detenido este jueves, es el padre de Cristel Yariella Gómez Espinoza, conocida como la Reina del Sur, declarada culpable por el delito de asociación ilícita y cuya sentencia fue declarada ineficaz en 2023. Esta mujer afirmó haber tenido una relación sentimental con Erwin Guido Toruño, alias el Gringo, un líder narco asesinado en 2017 de 139 puñaladas.

Gómez registra su domicilio en el cantón de Corredores y es padre de otros dos adultos más, de 28 y 29 años.

El hombre fue interceptado por las autoridades en San Ramón de Alajuela y, según explicó el director a. i. de la Policía Judicial, Michael Soto, a eso de las 3:30 p. m. lo estaban trasladado a celdas para iniciar el proceso de extradición.

El Ministerio Público confirmó que el imputado será puesto a las órdenes del Tribunal Penal competente, ante el cual la Fiscalía solicitará la medida cautelar de detención provisional, mientras se desarrolla el trámite.

Secuestro y condena por drogas

Gómez ha estado vinculado con casos de narcotráfico, legitimación de capitales y hasta un secuestro, que en ese momento se conoció como el más largo en la historia reciente del país.

En setiembre del 2009 trascendió que Gómez permaneció secuestrado durante cinco meses y fue liberado luego de pagar el rescate con una propiedad ubicada en Hatillo, San José, valorada en $500.000.

El sujeto afirmó que fue secuestrado el 15 de abril de ese año, junto con dos guardaespaldas, cuando se encontraba en un restaurante de Santa Ana, San José.

Los guardaespaldas quedaron libres poco después, pero Gómez estuvo recluido en la vivienda de una finca en Huacas, en Tempate de Santa Cruz, Guanacaste. Los cuatro hombres que perpetraron el secuestro recibieron una condena de 27 años de prisión en agosto del 2011.

El secuestro habría tenido relación con el robo de un cargamento de droga.

Esta no era la primera vez que a este sujeto se le vinculaba con un caso de drogas. Cinco años antes de este hecho, Gómez Calderón fue detenido por la Policía de Control de Drogas (PCD). En ese entonces, los agentes antidrogas seguían la pista a una organización que ese año había enviado dos cargamentos de cocaína a Canadá a través de los Estados Unidos.

El primer cargamento (11 kilos) iba oculto en una caja de libros y fue detectado por oficiales de Aduanas en Tennessee (Estados Unidos) el 13 de julio del 2004. El 2 de diciembre de ese mismo años se registró otro envío a ese mismo lugar; esta vez en unas estatuas de madera.

Entonces Gómez enfrentó una acusación por tráfico internacional de drogas, pero resultó absuelto por una prueba fallida.

Aunque en una sentencia del 2008 el Tribunal de Juicio de Alajuela le impuso ocho años de cárcel por tenencia de droga para el tráfico internacional, el Tribunal de Casación Penal dejó sin efecto el fallo luego de anular las intervenciones telefónicas.