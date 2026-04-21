Sucesos

OIJ toma barrios en Purral de Goicoechea en allanamientos antidrogas

Autoridades intervinieron siete puntos para detener a sospechosos de venta de droga a nivel local

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Por Christian Montero
OIJ ejecuta allanamientos por presunta venta de droga en varios puntos de Goicoechea.
OIJ ejecuta allanamientos por presunta venta de droga en varios puntos de Goicoechea. (Alonso T/Alonso Tenorio)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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