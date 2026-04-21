OIJ toma barrios en Purral de Goicoechea en allanamientos antidrogas

OIJ ejecuta allanamientos por presunta venta de droga en varios puntos de Goicoechea.

La fiscalía de Goicoechea y la sección Especializada Antidrogas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ejecutan varios allanamientos en Los Cuadros de Goicoechea. El caso se relaciona con ventas de sustancias ilícitas a nivel local.

Sitios como Alemanias Unidas, La Lupita o El Matadero son intervenidos por los agentes judiciales, apoyados por oficiales de la Fuerza Pública.

Allanamientos En Goicochea

Allanamientos en Purral por presunta venta de drogas (Alonso/Alonso Tenorio)

Las acciones se hicieron para detener a los sospechosos de distribuir la mercancía ilegal. Las autoridades planificaron un operativo que contemplaba siete puntos; en varios de ellos irrumpieron oficiales del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT).

En una de las intervenciones ejecutada en El Matadero, los agentes del orden enfrentaron la resistencia de algunas personas que estaban afuera y cerca de una pulpería que fue allanada.

Allanamientos en Purral por presunta venta de drogas (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

En otra alameda los operadores tácticos tuvieron que redoblar esfuerzos para derribar el portón que protegía el acceso a un búnker.

Incremento de ventas de drogas

Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, confirmó el arresto de cuatro de las seis personas que pretendían remitir ante el Ministerio Público.

Los allanamientos fueron en respuesta a informaciones que recibió la Policía Judicial, en cuanto a que “se ha incrementado mucho la venta de drogas”, explicó Muñoz.

El jefe policial destacó que este tipo de abordajes obedecen “a la iniciativa que venimos trabajando para bajar la cantidad de homicidios”, según información en poder de las autoridades, “en estos lugares donde se da la venta de drogas, sabemos que es lo que nos genera una gran parte de los homicidios, cerca del 79%”, precisó.

Datos del OIJ precisan que la mayoría de asesinatos están relacionados con ajustes de cuentas y disputas por territorios para la venta de estupefacientes “este tipo de operaciones, a pesar de que son puntos de ventas, nos llevan hasta las estructuras principales”, concluyó Muñoz.

Tras la detención de los cuatro sospechosos no se descarta que más personas sean vinculadas a estas causas.

Allanamientos en Purral por presunta venta de drogas (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Allanamientos en Purral por presunta venta de drogas (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Allanamientos en Purral por presunta venta de drogas (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Allanamientos en Purral por presunta venta de drogas (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Allanamientos en Purral por presunta venta de drogas (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Allanamientos en Purral por presunta venta de drogas (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Allanamientos en Purral por presunta venta de drogas (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Allanamientos en Purral por presunta venta de drogas (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Allanamientos en Purral por presunta venta de drogas (Alonso /Alonso Tenorio)

Allanamientos en Purral por presunta venta de drogas (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Allanamientos en Purral por presunta venta de drogas (Alonso /Alonso Tenorio)

Allanamientos en Purral por presunta venta de drogas (Alonso Tenorio /Alonso Tenorio)

Allanamientos en Purral por presunta venta de drogas (Alono/Alonso Tenorio)

Allanamientos en Purral por presunta venta de drogas (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)