Detienen a sospechosos de narcomenudeo tras allanamientos en Siquirres

OIJ capturó a tres hombres que figuran como sospechosos de narcomenudeo en Siquirres.

Tres hombres de 33, 35 y 54 años fueron detenidos durante una serie de allanamientos realizados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Siquirres, como parte de una investigación por presunta venta de droga bajo la modalidad de narcomenudeo.

Los operativos se ejecutaron en tres viviendas: una ubicada en barrio Los Laureles y dos en el barrio El Mangal, en la provincia de Limón.

De acuerdo con la información preliminar, la investigación inició en febrero de este año, luego de que las autoridades recibieran información confidencial sobre la comercialización de droga tipo crack y marihuana en las viviendas.

En los operativos, los agentes decomisaron droga y otra evidencia relevante para la investigación. (OIJ/OIJ)

Tras varias diligencias, los agentes judiciales realizaron los operativos a partir de las 4:00 a. m. de este martes 21 de abril, logrando la detención de los sospechosos, quienes figuran como investigados por infracción a la Ley de Psicotrópicos.

Durante los operativos, las autoridades decomisaron marihuana, dinero en efectivo tanto en colones como en dólares, así como un arma no letal y otros elementos que, en apariencia, serían utilizados para la dosificación y embalaje de la droga.

Los detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.