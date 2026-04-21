Sucesos

Detienen a sospechosos de narcomenudeo tras allanamientos en Siquirres

Agentes del OIJ detuvieron a los sujetos en los barrios Los Laureles y El Mangal de Siquirres.

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Por Yucsiany Salazar
OIJ capturó a tres hombres que figuran como sospechosos de narcomenudeo en Siquirres.
OIJ capturó a tres hombres que figuran como sospechosos de narcomenudeo en Siquirres. (OIJ/OIJ)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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