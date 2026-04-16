Caen cuatro sospechosos de narcomenudeo en Alajuela tras operativo del OIJ y Policía Municipal

Las autoridades intervinieron Las Gradas en Pueblo Nuevo, Alajuela, como parte de una estrategia para erradicar puntos de venta de drogas en barrios conflictivos.

Cuatro sujetos fueron detenidos durante un operativo conjunto entre la Policía Municipal y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por la presunta venta y distribución de drogas en Alajuela bajo la modalidad de narcomenudeo.

Las capturas se ejecutaron tras una serie de allanamientos en Las Gradas de Pueblo Nuevo.

“Estamos colaborando con OIJ de Alajuela para poder capturar a cuatro personas en una investigación de venta y distribución de drogas donde hoy se culmina con los allanamientos y logramos una buena intervención policial de parte de la Policía Municipal y de OIJ. (...) Se encontró a las personas que estaban involucradas en la investigación y se van a presentar al Poder Judicial para continuar con el trámite correspondiente”, explicó Greddy Quesada, de la Policía Municipal.

Capturan a sospechosos de narcomenudeo en Alajuela

El caso está vinculado al narcomenudeo, específicamente en barrios considerados conflictivos. Según el oficial, las acciones policiales se enfocan en identificar y detener a personas dedicadas a la comercialización de estupefacientes a pequeña escala.

A la vez, Quesada señaló que zonas como Las Gradas de Pueblo Nuevo son puntos críticos de atención. El objetivo de las autoridades es generar un cambio en la seguridad ciudadana mediante estos operativos recurrentes, similares a los realizados en otras localidades de la provincia.

El operativo se llevó a cabo la mañana de este jueves 16 de abril. (Irene Vizcaíno/Irene Vizcaíno)

“Esperamos hacer un cambio bastante radical en esta zona”, concluyó Quesada.