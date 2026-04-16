Sucesos

Caen cuatro sospechosos de narcomenudeo en Alajuela tras operativo del OIJ y Policía Municipal

Operativo conjunto en Pueblo Nuevo de Alajuela permitió la captura de cuatro sospechosos de narcomenudeo

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Por Yucsiany Salazar y Irene Vizcaíno
Las autoridades intervinieron Las Gradas en Pueblo Nuevo, Alajuela, como parte de una estrategia para erradicar puntos de venta de drogas en barrios conflictivos.
Las autoridades intervinieron Las Gradas en Pueblo Nuevo, Alajuela, como parte de una estrategia para erradicar puntos de venta de drogas en barrios conflictivos. (Irene Vizcaíno/Irene Vizcaíno)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Irene Vizcaíno

Irene Vizcaíno

Editora de Sociedad y Servicios Públicos. Graduada en Ciencias de la Comunicación Colectiva. Tiene una maestría en Periodismo y una licenciatura en Derecho.

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