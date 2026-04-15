OIJ detiene a pareja por presunta venta de drogas en San Carlos

Los sospechosos fueron capturados tras un allanamiento del OIJ en Florencia de San Carlos.

Dos personas fueron detenidas la madrugada de este miércoles en Santa Clara de Florencia, San Carlos, como sospechosas de venta de droga, tras un operativo liderado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El allanamiento se ejecutó alrededor de las 4:00 a. m., luego de que una serie de informaciones confidenciales alertaran sobre actividades de narcomenudeo en una vivienda de la zona.

Allanamiento en San Carlos por venta de droga

Según informó el OIJ, los sospechosos son un hombre de 48 años y una mujer de 39. Ambos sin identificar.

De acuerdo con el informe oficial de la Policía Judicial, las diligencias de investigación previas permitieron corroborar la actividad ilícita y ejecutar la intervención en coordinación con el Ministerio Público.

Durante el registro del inmueble, los agentes decomisaron evidencia relevante para el caso como drogas y dinero en efectivo.

Ambos implicados fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía, donde se determinará su situación jurídica por infracción a la Ley de Psicotrópicos.