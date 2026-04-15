Sucesos

OIJ detiene a pareja por presunta venta de drogas en San Carlos

Agentes del OIJ capturaron a un hombre y una mujer en Santa Clara de Florencia tras una investigación por aparente venta de drogas en una vivienda.

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Por Yucsiany Salazar
Los sospechosos fueron capturados tras un allanamiento en Florencia de San Carlos.
Los sospechosos fueron capturados tras un allanamiento del OIJ en Florencia de San Carlos. (OIJ/OIJ)







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OIJVenta de drogasSan Carlos
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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