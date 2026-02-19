OIJ de San Carlos detiene a dos sujetos en allanamiento en Ciudad Quesada

Agentes del OIJ custodiaron a los dos sujetos detenidos durante el allanamiento realizado la mañana de este jueves en el sector de La Tesalia, en Ciudad Quesada, como parte de una investigación judicial.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos realizaron la mañana de este jueves un allanamiento en el sector de La Tesalia, en Ciudad Quesada, como parte de una investigación en curso por narcotráfico en modalidad de narcomenudeo.

Durante la operación fue detenido un hombre de apellido Salas, de 37 años, quien figura como sospechoso del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos.

La investigación se originó tras recibir información que lo vinculaba con presunta actividad ilícita, lo que motivó diversas diligencias previas por parte de las autoridades judiciales.

En el mismo operativo, los agentes aprehendieron a un segundo sujeto, de apellido Álvarez, de 28 años, quien es investigado como sospechoso del presunto delito de relaciones impropias.

Ambos hombres fueron presentados ante el Ministerio Público, donde se les definirá su situación jurídica conforme avance el proceso judicial.