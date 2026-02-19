Sucesos

OIJ de San Carlos detiene a dos sujetos en allanamiento en Ciudad Quesada

Allanamiento fue en el sector de La Tesalia donde fueron detenidos dos sospechosos de 37 y 28 años bajo sospecha de dos crímenes

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Agentes del OIJ custodiaron a los dos sujetos detenidos durante el allanamiento realizado la mañana de este jueves en el sector de La Tesalia, en Ciudad Quesada, como parte de una investigación judicial.
Agentes del OIJ custodiaron a los dos sujetos detenidos durante el allanamiento realizado la mañana de este jueves en el sector de La Tesalia, en Ciudad Quesada, como parte de una investigación judicial. (OIJ/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJ San CarlosAllanamiento Ciudad QuesadaLa TesaliaNarcomenudeoRelaciones impropias
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.