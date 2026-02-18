Caso Transbordo: dos hermanos y un primo lideraban banda que enviaba droga a Europa en contenedores

La Fiscalía Adjunta Limón y la Fiscalía Adjunta Contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, junto con la Policía de Control de Drogas, investigan a dos hermanos de apellidos Artavia Hormel y un primo de estos apellidado Chavarría Hormel de conformar una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional, venta de drogas a nivel nacional y a la legitimación de los capitales.

La estructura criminal, que también asoció a un hombre de apellidos Calvo Solano (quien enfrenta causa aparte) y a personas no identificadas, tenía como principal objetivo la exportación de grandes cantidades de clorhidrato de cocaína desde Costa Rica hacia Bélgica, en Europa.

Cargamento en contenedor de piña

El hecho principal habría ocurrido el 21 de octubre de 2023. Los hermanos Artavia Hormel “entraron en posesión de un cuantioso cargamento de droga: 2.148 paquetes, de los cuales al menos 1.611 contenían un peso neto de 1.648 kilogramos de cocaína en polvo" detalla la investigación.

La sustancia ilícita fue almacenada inicialmente en un taller de contenedores denominado Terminal de Contenedores Reparaciones Intermodales S.A. (REINSA), ubicado en Sandoval de Limón. Posteriormente, la organización coordinó la introducción de la droga en un contenedor de exportación con carga lícita.

Ese mismo día, “aproximadamente a las 3:13 a. m., Calvo Solano condujo un vehículo tipo cabezal que transportaba el contenedor con una carga de piña" desde una empresa en Alajuela, con destino a APM Terminals en Moín, Limón, para su exportación a Bélgica.

Según el documento judicial, Calvo Solano habría transportado el contenedor contaminado a la terminal portuaria de APM Terminal, con el objetivo de que fuera exportado a Europa.

Venta de marihuana y legitimación de capitales

La acusación precisa que el grupo habría incursionado en la venta de drogas no autorizadas a nivel nacional, específicamente marihuana, con la provincia de Limón como principal punto de actividad.

Como ejemplo de esta faceta, la Fiscalía detalla que el 24 de marzo de 2025, en Westfalia de Limón, uno de los hermano quien es el supuesto cabecilla, “fue sorprendido en posesión, almacenamiento y distribución de dos onzas de material vegetal de Cannabis sativaa un tercero no identificado, con el objetivo de comercializar la sustancia". Esta persona fue detenida en Barrio los Cocos en Limón.

Uso de empresas para lavar dinero

Un elemento crucial de la pesquisa es la legitimación de capitales. La Fiscalía sostiene que, desde enero de 2020 a la fecha, la organización llevó a cabo acciones para adquirir, convertir y transmitir bienes de interés económico, así como ocultar la verdadera naturaleza, origen y propiedad de dichos bienes.

Se presume que el dinero utilizado para estas adquisiciones provenía directamente de las ganancias ilícitas del narcotráfico internacional y la venta de drogas.

Como parte del modus operandi para el ocultamiento, la organización constituyó las sociedades anónimas 3-101-707130 Reparaciones Intermodales, Reparaciones Intermodales S.A. “donde la cocaína fue almacenada y contaminada”, detalla la orden de allanamiento.