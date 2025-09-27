OIJ revela más detalles del hombre asesinado en Escazú

Un hombre fue asesinado a disparos en Escazú. Tras el ataque, el vehículo en el que viajaba chocó contra un árbol.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló detalles de la muerte del hombre de 32 años de apellido Montero que fue atacado a balazos en Escazú y cuyo vehículo después se estrelló contra un árbol.

El homicidio ocurrió aproximadamente a las 4:52 p. m. de este viernes.

La víctima, Yulián Antonio Montero Cárdenas, conducía en el vehículo Mercedes-Benz cuando fue interceptado por dos hombres que viajaban en motocicleta.

LEA MÁS: Así fue el choque de Mercedes-Benz contra árbol en Escazú luego de que conductor fuera atacado a disparos

“Esta situación provocó que el conductor perdiera el control del vehículo y colisionara contra un árbol, falleciendo en el lugar”, detalló la oficina de prensa del OIJ.

Cuando los cuerpos de socorro llegaron al lugar, la víctima presentaba seis impactos de bala y en el vehículo había 11 orificios.

Los agentes judiciales hicieron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la morgue judicial. También se recuperaron evidencias que podrían ayudar en la investigación.

No hay indicios de quiénes podrían ser las personas que dispararon, por lo que el OIJ mantiene abiertas las líneas de investigación.