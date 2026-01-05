OIJ detiene a cuatro sujetos por secuestro de menor en diciembre y otros delitos

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), adscritos a la Delegación Regional de Cartago, ejecutan la mañana de este lunes 5 de enero cinco allanamientos en los sectores de Tibás y Ipis de Goicoechea, como parte de una investigación por los delitos de secuestro, extorsiones y trata de personas con fines de explotación laboral.

Las diligencias corresponden a hechos ocurridos el jueves 18 de diciembre pasado, alrededor de las 5:40 p. m., en el centro de Cartago.

Hasta el momento, han sido detenidas cuatro personas por estos hechos y quedan dos más por detener, indicó este lunes Michael Soto, director a.i. del OIJ.

Según el informe preliminar, presuntos integrantes del grupo criminal investigado interceptaron a varias personas y, en apariencia, privaron de libertad a un menor de 13 años , a quien trasladaron primero en una motocicleta y luego en un vehículo.

De acuerdo con el OIJ, el menor fue llevado hasta una vivienda en el sector de Tibás, de donde logró escapar y pedir ayuda a una unidad de la Policía Administrativa que se encontraba en la zona.

Las autoridades presumen que el secuestro estaría relacionado con un préstamo informal bajo la modalidad conocida como “gota a gota”, adquirido por un familiar del menor.

La deuda original habría sido de ¢100.000, pero con el paso del tiempo habría aumentado hasta alcanzar los ¢7 millones, según la investigación.

Agentes del OIJ, con apoyo del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), realizan allanamientos este lunes en Tibás por una investigación de secuestro en desarrollo. Fotografía: (Christian Montero/Cortesía)

Además, el OIJ indicó que se tiene conocimiento de que otra menor de edad, familiar de la persona que solicitó el crédito, habría sido mantenida en cautiverio, presuntamente bajo la modalidad de trata de personas con fines de explotación laboral.

Como parte de las diligencias iniciales del caso, dos hombres ya fueron detenidos el mismo día de los hechos, pues, en apariencia, habrían participado directamente en la privación de libertad.

Durante los allanamientos de este lunes, los agentes judiciales pretenden detener al menos a cinco personas más, así como decomisar evidencia relevante para el avance de la causa. Los operativos cuentan con apoyo policial especializado, debido a la complejidad y gravedad de los delitos investigados.

Las personas detenidas quedarán a las órdenes del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.