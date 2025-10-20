OIJ pide ayuda para localizar a prófugo ligado a red de explotación sexual de menores

Autoridades judiciales solicitan colaboración ciudadana para ubicar a este sujeto en fuga luego de allanamientos realizados este lunes contra banda de explotación sexual de menores. Fotografía:

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pidió este lunes la colaboración de la ciudadanía para localizar a un hombre de apellido Sun, de 49 años, quien se mantiene en fuga luego de 19 allanamientos realizados esta mañana contra una presunta red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.

Según confirmó Randall Zúñiga, director del OIJ, Sun figura como sospechoso de integrar la organización criminal que habría captado a menores de edad para someterlas a explotación sexual, principalmente a través de contactos gestionados en redes sociales como Instagram y TikTok.

“Estos sujetos subcontrataban a mujeres para que captaran menores de edad, ofreciéndoles incentivos de tipo sexual”, detalló Zúñiga.

Las investigaciones judiciales señalan que la red estaba liderada por dos comerciantes de origen chino, uno con residencia permanente en Costa Rica y otro naturalizado costarricense. Ambos figuran entre los detenidos durante los operativos de este lunes, ejecutados por la Delegación Regional de Heredia.

El OIJ indicó que el grupo obtenía entre ¢250.000 y ¢500.000 por cada víctima, la mayoría menores en condición de vulnerabilidad o riesgo social.

Zúñiga precisó que los cabecillas mantenían un perfil empresarial consolidado en el país, con negocios en Guanacaste, entre ellos una cadena de supermercados, locales comerciales, venta de loterías y restaurantes de comida asiática.

Las autoridades reiteraron su llamado al público para difundir la fotografía del sospechoso Sun y comunicar cualquier información sobre su paradero al número 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del OIJ, bajo total confidencialidad.