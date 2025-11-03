Dos sujetos viajaban por San José con 40 celulares presuntamente robados

OIJ invita a las personas afectadas por el hurto de celulares a acudir a sus oficinas para denunciar y recuperar sus dispositivos (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este lunes que, durante operativos realizados este fin de semana por la Fuerza Pública en varios puntos de San José, se detuvo a dos personas en Barrio González Lahmann que portaban aproximadamente 40 teléfonos celulares presuntamente hurtados.

El Organismo hizo un llamado a todas las personas que hayan sido víctimas de robo de su celular a presentarse en la oficina del OIJ más cercana para interponer la denuncia y así poder recuperar sus dispositivos.

Para agilizar el proceso, el OIJ recomienda llevar información que identifique el equipo, como el número IMEI (del inglés International Mobile Equipment Identity, identidad internacional de equipo móvil) u otros datos que permitan reconocer el celular.

Los agentes de la Sección de Hurtos están encargados de verificar la propiedad de los dispositivos y facilitar su devolución a los legítimos dueños.